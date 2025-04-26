Сервіси "Нової пошти" та "Ощадбанку" поновили роботу

Зранку, 26 квітня, користувачі повідомляли про збої в декількох електронних сервісах. Відомо, що сервіси "Нової пошти" та "Ощадбанку" вже поновили роботу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужби компанії.

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Сервіси поновили роботу після збою

В пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що їхні сервіси відновили роботу.

Там додали, що наразі ще спостерігаються складнощі в роботі сайту "Нової пошти". Проте повідомляється, що команда компанії працює над їх усуненням.

Також Сергій Наумов голова правління "Ощадбанку" повідомив, що проблему у зовнішньому дата-центрі врегульовано. За його словами, всі сервіси банку працюють у штатному режимі.

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Нагадаємо, в Україні зранку в суботу, 26 квітня, фіксували масштабний збій у роботі онлайн-сервісів. Так, стало відомо про збій в роботі декількох електронних сервісів. Зокрема, користувачі повідомляли про збій в застосунках "Нової пошти" та Дії.