Польські заводи працюють у 3 зміни: як Україна може поглибити співпрацю з Варшавою

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск 22 січня здійснив перший візит в Україну після призначення на посаду. Разом з Володимиром Зеленським він обговорив питання боротьби з Росією та майбутнє спільне виробництво зброї.

В етері 24 Каналу польський політолог та журналіст Марек Сієрант сказав, чи може Польща спільно з Україною виготовляти зброю. Він також додав, що зараз польські заводи нарощують виробництво озброєння.

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"Може, але ми не знаємо деталей. Хоча я вже знаю, що польські заводи працюють у 3 зміни. Це прекрасно, що ухвалено такі рішення і пішли інвестиції, щоб реалізовувати це. Однак хотілося б ще більше і більше", – мовив Сієрант.

До якого висновку дійшли поляки

Нині ніхто краще за українців не знає, що зброї забагато не буває, особливо, коли йде війна, зазначив політолог. До тих самих висновків дійшли поляки.

Варшава наприкінці січня 2022 року почала допомагати Україні нарощувати обороноздатність. Після повномасштабного вторгнення Польща віддала половину свого військового потенціалу Україні, попри те, що не є економічно й мілітарно найпотужнішою країною.

Ми повинні виготовляти багато зброї для того, щоб захистити себе, а також регулярно допомагати Україні озброєнням. Я думаю, це тільки початок з часом буде більше і більше,

– наголосив Сієрант.

За його словами, Туск здатний вибороти гроші від Європейського Союзу на виробництво зброї. Крім цього, Польща ще повинна отримати компенсації від ЄС за те, що віддала свою зброю Україні. Однак це рішення також блокує прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Ми поки що виготовляємо зброю, яку передаємо Україні, за власні кошти, але добре було б залучити європейські кошти, аби прискорити та інвестувати в нові технології. Наприклад, щоб українські вчені разом з польськими мали б змогу розробляти новітню ракету або модернізували наявні", – додав політолог.

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