Сховатися неможливо: які американські боєприпаси могли б допомогти ЗСУ

США продовжують підтримувати Україну. Зокрема, розглядається можливість передачі касетних боєприпасів для РСЗВ. Ймовірно, мовиться про некерований снаряд М26. Його основна перевага – 644 суббоєприпаси М77 всередині.

Таку думку 24 Каналу припустив військовий експерт Роман Світан. Повний залп із 12 подібних снарядів може накрити площу до 25 тисяч квадратних метрів.

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"Касетні боєприпаси добре себе показали при розкритті лінії оборони росіян. Так як вони працюють по відкритій місцевості, піхоті, яка рухається, і легкій броні. У нас зараз є 155-й артилерійський снаряд і суббоєприпаси М42 та М46. Один боєприпас – це трохи більше 70 суббоєприпасів, які накривають площу 300 метрів", – розповів Роман Світан.

Преваги снарядів

Натомість один снаряд М26, який може йти на відстань від 30 до 45 кілометрів, має 644 суббоєприпасів М77. Вони можуть одночасно вибухати на великій площі. Наприклад, якщо мовиться про повний залп із 12 снарядів на базі MLRS, то ці суббоєприпаси можуть охопити площу до 25 тисяч квадратних метрів.

"Укритися неможливо, бо удар одномоментний. Такого роду боєприпасів вироблено десятки тисяч. І у них термін придатності десять років. Тобто є декілька тисяч боєприпасів, у яких закінчується термін зберігання. Тому як раз могли б їх демілітаризувати. Це може бути переломний момент у ході бойових дій, який прискорив би наш рух", – пояснив військовий експерт.

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До того ж у використанні таких снарядів не йдеться про підготовку. Якщо їх таки передадуть, то вже за декілька днів можна буде побачити в роботі.

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