Цифри просто вражаючі, – Жданов про зброю, які нададуть Україні партнери

Партнери України нададуть нам безпрецедентну військову допомогу. Так, оприлюднений перелік озброєння практично покриває ті потреби, про які напередодні в інтерв'ю говорив Валерій Залужний.

Про це під час своєго стріму розповів військовий експерт Олег Жданов, інформує 24 Канал. На його думку, з танками та артилерією не склалося, але вдалося майже у 2 рази перекрити потребу ЗСУ в бойових броньованих машинах.

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Танків могло б бути й більше

Так, згідно з опублікованим переліком озброєння, Україна гарантовано отримає 134 танки, з них:

14 танків Challenger;

120 танків Т-72.

До того ж наша держава отримає 40 французьких колісних танків на базі бронетранспортерів Bastion. Тобто якщо їх об'єднати, то ЗСУ гарантовано отримують 174 танки.

Скільки артилерії отримає Україна

Що стосується ствольної артилерії, то Україна отримає 126 одиниць озброєння. Переважно це самохідні установки, але є й ті, що буксируються. Це артилерійські системи 155-міліметрового калібру, сюди входять:

самохідні гаубиці AS-90;

САУ М109;

Zuzana;

Archer;

DANA;

FH70;

CAESAR.

Крім того, до пакета військової допомоги також увійшли артилерійські установки калібру 105 міліметрів. А також 18 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Отже, якщо підсумувати Україна отримає 180 одиниць реактивної та ствольної артилерії.

Безпрецедентна кількість БМП

Щодо бойових броньованих машин, то цифри тут просто вражаючі,

– наголосив Жданов.

За його словами, цей пакет допомоги передбачає надання нашій державі 1040 бойових броньованих машин та бронетранспортерів. Ба більше, ця цифра порахована без 138 позашляховиків HMMWV та бронеавтомобілів Bastion. Тож Україна отримає такі види БМП:

бронеавтомобілі Senator;

Bradley;

БТР М113 тощо.

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ППО поповниться новими системами

Крім того, варто відзначити великий перелік систем протиповітряної оборони. Так, у межах нової допомоги наша держава отримає наступні системи ППО:

3 батареї Patriot;

6 батарей NASAMS;

3 батареї ЗРК IRIS-T.

Щодо озброєння – це безпрецедентний пакет допомоги станом на сьогодні, який отримає Україна,

– підкреслив військовий експерт.

На його думку, те, що цей перелік озброєння вже опублікований свідчить про те, що частина техніки може бути вже в Україні, а частина прямує. Загалом усе озброєння має надійти до нашої держави упродовж найближчих 2 місяців.

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Більше ніякого артилерійського голоду

До речі, Україна отримає також боєприпаси до артилерії у кількості 1 мільйон одиниць. І це лише від Сполучених Штатів. Це означає, що наша артилерія не матиме лімітів щодо витрати боєприпасів щодоби.

"Це дуже показово – 1 мільйон боєприпасів до 155-міліметрової артилерії. Ба більше, під цей мільйон боєприпасів буде виділена і кількість стволів артилерії", – зауважив Жданов.

Залишилися винищувачі та далекобійні ракети

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нашій державі вдалося розблокувати надання партнерами майже всіх видів озброєння. Окрім бойових винищувачів та далекобійних ракет.

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Крім того, Кулеба зазначив, коли Україна розблокує надання нам далекобійних ракет, то ми матимемо повний спектр озброєння, що необхідне Силам оборони для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. На думку очільника МЗС, це обов'язково відбудеться.

Оптимізм є у словах міністра закордонних справ. на підтвердження його слів, міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова надати Україні літаки F-16,

– сказав військовий експерт.

Так, Амстердам розгляне питання надання винищувачів F-16, якщо Київ надішле відповідний запит. За словами Жданова, тепер це лише питання часу.