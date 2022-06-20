Зброя, фінансова підтримка та майбутня відбудова, – Зеленський виступив на Global Policy Forum

Президент України Володимир Зеленський виступив на Global Policy Forum. Він закликав збільшити тиск на Росію, щоб потім жодному агресору не спадало на думку на когось нападати.

Україна робить все можливе для того, щоб здобути максимальну підтримку міжнародної спільноти та спонукати її до жорстких дій проти Росії. Агресор мусить відчути наслідки своїх злочинів у таких масштабах, які раз і назавжди виб'ють з його голови думку про напад на якусь країну.

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Більше ніхто не зможе зруйнувати життя європейської країни

Ситуація з біженцями

Сьогодні світ відзначає День біженців. Як повідомив Володимир Зеленський на Global Policy Forum, через напад Росії його вимушені святкувати понад 12 мільйонів українських громадян. Російські окупанти зруйнували усі плани на мирне та щасливе майбутнє.

5 мільйонів українців шукали безпечний притулок за кордоном. Зеленський подякував Європі за теплий прийом наших громадян.

А тепер ми маємо зробити все, щоб повернути українців додому. Ми можемо створити історичний прецедент. Ми довели, що Україну не зламати, але цього недостатньо, – сказав Зеленський.

Протидія Росії

Президент розповів, що Росія далі наступає на Україну, руйнує цілі міста, вбиваючи або позбавляючи дому сотні тисяч наших громадян. Окупантам можна завадити продовжувати коїти злочини – дати ЗСУ необхідну важку зброю.

Нам потрібна з більшим потенціалом, ніж та, яку має Росія. Це питання життів, про що ми не втомлюємося всім говорити, – сказав Зеленський.

Економічна підтримка та відбудова

Також глава держави додав, що будувати економіку під постійними обстрілами просто неможливо. Більш ніж половина української економіки не працює, важких ударів зазнала промисловість, не працюють порти.

"Тому коли ми кажемо, що потребуємо 5 мільярдів доларів щомісячно, це не просто суха цифра – це про життя людей, щоб вони мали за що жити", – підкреслив президент.

Окрім того, після перемоги на місцях знищених потрібно відновити життя та усе відбудувати, щоб це стало ще одним ударом по окупантах.

Життя – наша мета, щоб показати усім, що ми можемо постати з попелу, а ворог залишиться з втратами й у вигнанні,

– наголосив Зеленський.

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