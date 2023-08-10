Купують 30 танків Leopard для України: що могло спонукати німецьку компанію на такий крок

Найбільший виробник озброєння Німеччини придбав 50 танків Leopard-1 у бельгійської компанії і планує модернізувати їх на власних верстатах, щоб 30 із них відправити до України. Таким чином компанія може рекламувати свої послуги як виробника озброєння.

Про це 24 Каналу сказав журналіст та офіцер ЗСУ Тарас Березовець. Компанії може бути вигідно постачати в Україну безкоштовну зброю і таким чином отримати серйозну рекламу для свого устаткування.

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"Відомо, що ці танки закуповують за ціною 15000 євро за одиницю, тобто по суті за безцінь. Зрозуміло, що їхнє начиння буде коштувати набагато більше. Корпорацію до такого рішення міг спонукати власний комерційний інтерес", – мовив військовий.

Головне – начиння

Leopard-1 можна перетворити на потужну сучасну зброю за допомогою модернізації. До прикладу, Україна вже спільно із партнерами займається модернізацією трофейних танків Т-72, та більш сучасних Т-80 й Т-90.

"Ставимо західне натівське начиння і після цього танки просто не впізнати: там потужна оптика, навіть є керовані снаряди, що летять по траєкторії, яку задає оператор у вежі цього танку", – пояснив Тарас Березовець.

Як Україна модернізує трофейні танки: дивіться відео

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