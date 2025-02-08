Шольц знову критикує Трампа за ідею про зброю для України в обмін на корисні копалини

Дональд Трамп нещодавно озвучив ідею допомоги Україні в обмін на корисні копалини. Канцлер Німеччини відреагував на це.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову розкритикував пропозицію Дональда Трампа пов'язати надання Україні військової допомоги з доступом до корисних копалин країни. Про це пише 24 Канал із посиланням на RND.

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Не потрібно очікувати плати

За словами Олафа Шольца, така вимога "була б дуже егоїстичною, дуже егоцентричною".

Україна зазнає нападу, і допомагає їй, не очікуючи, що згодом за це заплатять. Такою має бути позиція кожного, – вважає канцлер.

Відомо, що план перемоги Зеленського містить пункт, який передбачає готовність України поділитися із союзниками своїми природними ресурсами. Водночас глава держави розкрив, що менше 20 відсотків мінеральних ресурсів України, зокрема близько половини її родовищ рідкоземельних елементів, перебувають під російською окупацією.

За його словами, Україна має найбільші в Європі запаси титану, необхідного для авіаційної та космічної промисловості, і урану, який використовується для ядерної енергетики та зброї.