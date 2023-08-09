Це простіше, ніж атакувати: як Росія вибудувала свою оборону на фронті

Росія використовує у війні з Україною так звану "радянську спадщину". Боєприпаси та броньовану техніку минулого століття відновлюють і кидають на поле бою.

Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Доки радянські запаси Росії не вичерпані, вона має більш-менш серйозний потенціал.

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"Безумовно, десятки відсотків техніки вони вже використали, і це дуже багато, однак ще десятки незалученої техніки у них є. Крім того, оборонятись на заздалегідь підготовлених позиціях легше, ніж атакувати, і це те, чим Росія зараз користується, задіюючи абсолютно усю бойову техніку, яка є у її розпорядженні", – мовив він.

Росія також перевела на підвищену потужність роботи декілька танкових заводів, щоб вводити в експлуатацію стару техніку.

Нищимо техніку ворога

Тим часом Збройні Сили України нищать техніку ворога, розповіли у Генштабі. Зокрема, вранці 9 серпня українські захисники збили російський вертоліт. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 30 тисяч одиниць техніки.

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Окупанти втрачають техніку в Україні