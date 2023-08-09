Це простіше, ніж атакувати: як Росія вибудувала свою оборону на фронті
Росія використовує у війні з Україною так звану "радянську спадщину". Боєприпаси та броньовану техніку минулого століття відновлюють і кидають на поле бою.
Про це 24 Каналу сказав військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп. Доки радянські запаси Росії не вичерпані, вона має більш-менш серйозний потенціал.
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"Безумовно, десятки відсотків техніки вони вже використали, і це дуже багато, однак ще десятки незалученої техніки у них є. Крім того, оборонятись на заздалегідь підготовлених позиціях легше, ніж атакувати, і це те, чим Росія зараз користується, задіюючи абсолютно усю бойову техніку, яка є у її розпорядженні", – мовив він.
Росія також перевела на підвищену потужність роботи декілька танкових заводів, щоб вводити в експлуатацію стару техніку.
Нищимо техніку ворога
Тим часом Збройні Сили України нищать техніку ворога, розповіли у Генштабі. Зокрема, вранці 9 серпня українські захисники збили російський вертоліт. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили понад 30 тисяч одиниць техніки.
Росія використовує радянську техніку: дивіться відео
Окупанти втрачають техніку в Україні
- У понеділок 7 серпня стало відомо, що бійці 47 окремої механізованої бригади збили ворожий вертоліт Ка-52 "Алігатор" в Роботине Запорізької області. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Олександр Тарнавський підтвердив, що на Таврійському напрямку ЗСУ знищили вертоліт й уточнив, що зробили це за допомогою ПЗРК.
- Від початку повномасштабного вторгнення українські військові збили чимало російських вертольотів Ка-52. За даними розвідки Міноборони Британії, Росія, ймовірно, втратила близько 40 Ка-52 після вторгнення в Україну. Вартість одного такого повітряного судна оцінюється приблизно в 16 мільйонів доларів.
- Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що українські сили ліквідували велику кількість Ка-52 – приблизно 20 – 30% від тих, які була у росіян.
- В британській розвідці повідомили, що росіяни почали використовувати покращену версію Ка-52. Він має інтеграцію нової протитанкової ракети LMUR, у якій дальність польоту складає приблизно 15 кілометрів. В розвідці зазначають, що льотчики Ка-52 мають можливість використовувати цю зброю за межами досяжності системи ППО України.