6 Gepard, обладнання для IRIS-T і не тільки: що увійшло у пакет допомоги від Німеччини

13 липня 2023, 17:59
Читать новость на русском

Джерело:

Федеральний уряд Німеччини

У Німеччині розповіли, що увійшло у новий пакет військової допомоги для України. Зокрема, мовиться про установки Gepard, снаряди та багато іншої зброї.

У німецькому уряді 12 липня опублікували список техніки, яку отримає Україна. Там є також техніка для зенітних ракетних комплексів ППО IRIS-T SLM

Дивіться також Не на часі: Пісторіус здивував поясненням, чому Німеччина не дає Україні ракети Taurus

Що передбачає нова допомога від Німеччини

Новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України містить:

  • 6 установок Gepard;
  • 3 230 снарядів калібру 155 міліметрів;
  • 1 184 димових боєприпаси калібру 155 міліметрів;
  • міст для мостоукладача Biber;
  • мостоукладач Biber;
  • 5 захищених автомобілів для захисту кордонів;
  • 10 лазерних цілевказівників для IRIS-T SLM;
  • сідельний тягач 8x8 HX81;
  • чотири напівпричепи;
  • 24 192 боєприпаси калібру 40 міліметрів;
  • два комплекти запчастин для дронів Vector;
  • 10 станцій керування вогнем для ЗРК IRIS-T SLM.

Фінансування ініціативи зі зміцнення безпекового потенціалу становить 5,4 мільярда євро на 2023 рік (після 2 мільярди на 2022 рік) та додаткові дозволи на взяття зобов'язань у наступні роки на суму 10,5 мільярда,
– заявили в німецькому уряді.

Допомога від Німеччини: важливі новини

  • 11 липня Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Його загальна сума – 700 мільйонів євро.
  • Нова допомога від Берліна включає 25 танків "Leopard" 1A5, 40 бойових машин піхоти "Marder" 1A3, 2 ЗРК "Patriot", 5 БРЕМ Bergepanzer 2, 20 тисяч артснарядів калібру 155 міліметрів, 5 тисяч димових снарядів.
  • Вже 12 липня Володимир Зеленський за результатами перемовин з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив, що Берлін надасть Україні додаткові установки Patriot та ракети до них. Президент не сказав про яку кількість установок мовиться.
  • За підсумками саміту НАТО у Вільнюсі Володимир Зеленський зауважив, що не буде говорити щодо кількості Patriot, проте це рішення ухвалене. Також є домовленості щодо броньованих машин. Детальніше про те, яке потужне озброєння нададуть Україні після саміту НАТО – читайте тут

Автор: Діана Квасневська