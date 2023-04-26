Жорсткий "масаж" для окупантів: ЗСУ передали відання ворогу дроном-камікадзе – потужне відео
26 квітня 2023, 14:45Читать новость на русском
Українські військові продовжують обороняти нас та завдавати ворогові шалених втрат. У мережі завірусилося відео, де ЗСУ роблять зачистку окопів з російськими загарбниками.
На відео видно, як оператор безпілотника веде розвідку над позиціями окупантів у пошуках ворожих солдатів, які там сховалися.
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Захисники ліквідували ворожу групу
Помітивши ворога, він швидко розвернув квадрокоптер з вибухівкою для заходу на атаку, і направив його прямо у спину росіянину.
На цьому відео переривається. Та схоже, що шанси ворога на виживання після такого є дуже мінімальними.
ЗСУ передали відання ворогу дроном-камікадзе: дивіться відеоЗверніть увагу! З моменту повномасштабного вторгнення Росії Збройні Сили України знищили 188 410 окупантів. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників.
Росія готова зазнати великих втрат
- Американські офіційні особи впевнені, що Владімір Путін стикається з політичною ціною мобілізації. І навіть у цьому випадку Росії потрібен час, щоб призвати ці сили, навчити їх та відправити у бій.
- У New York Times зазначають що спроможність та готовність Росії компенсувати втрати досі велика. Саме це дозволяє Кремлю мобілізувати все більше строковиків.
- Проте деякі аналітики сумніваються, що Москва має достатньо солдатів, щоб заповнити окопи, які вона побудувала вздовж своєї лінії фронту.
- Окрім того, деякі з оприлюднених документів Пентагону також описують, що ПВК "Вагнера" відновила вербування солдатів з російських в'язниць.
- Ба більше, видання процитувало анонімного високопосадовця з Європи, який стверджує, що під час приватних зустрічей Сєргєй Шойгу висловив іншим офіційним особам "впевненість в перемозі Росії".
- Нагадаємо, що Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-11" заявив, що партнери пообіцяли Україні підтримку до перемоги.