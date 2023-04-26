Жорсткий "масаж" для окупантів: ЗСУ передали відання ворогу дроном-камікадзе – потужне відео

26 квітня 2023, 14:45
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Українські військові продовжують обороняти нас та завдавати ворогові шалених втрат. У мережі завірусилося відео, де ЗСУ роблять зачистку окопів з російськими загарбниками.

На відео видно, як оператор безпілотника веде розвідку над позиціями окупантів у пошуках ворожих солдатів, які там сховалися.

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Захисники ліквідували ворожу групу

Помітивши ворога, він швидко розвернув квадрокоптер з вибухівкою для заходу на атаку, і направив його прямо у спину росіянину.

На цьому відео переривається. Та схоже, що шанси ворога на виживання після такого є дуже мінімальними.

ЗСУ передали відання ворогу дроном-камікадзе: дивіться відео

Зверніть увагу! З моменту повномасштабного вторгнення Росії Збройні Сили України знищили 188 410 окупантів. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників.

Росія готова зазнати великих втрат

  • Американські офіційні особи впевнені, що Владімір Путін стикається з політичною ціною мобілізації. І навіть у цьому випадку Росії потрібен час, щоб призвати ці сили, навчити їх та відправити у бій.
  • У New York Times зазначають що спроможність та готовність Росії компенсувати втрати досі велика. Саме це дозволяє Кремлю мобілізувати все більше строковиків.
  • Проте деякі аналітики сумніваються, що Москва має достатньо солдатів, щоб заповнити окопи, які вона побудувала вздовж своєї лінії фронту.
  • Окрім того, деякі з оприлюднених документів Пентагону також описують, що ПВК "Вагнера" відновила вербування солдатів з російських в'язниць.
  • Ба більше, видання процитувало анонімного високопосадовця з Європи, який стверджує, що під час приватних зустрічей Сєргєй Шойгу висловив іншим офіційним особам "впевненість в перемозі Росії".
  • Нагадаємо, що Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-11" заявив, що партнери пообіцяли Україні підтримку до перемоги.

Автор: Дарина Жданович