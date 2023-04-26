Жорсткий "масаж" для окупантів: ЗСУ передали відання ворогу дроном-камікадзе – потужне відео

Українські військові продовжують обороняти нас та завдавати ворогові шалених втрат. У мережі завірусилося відео, де ЗСУ роблять зачистку окопів з російськими загарбниками.

На відео видно, як оператор безпілотника веде розвідку над позиціями окупантів у пошуках ворожих солдатів, які там сховалися.

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Захисники ліквідували ворожу групу

Помітивши ворога, він швидко розвернув квадрокоптер з вибухівкою для заходу на атаку, і направив його прямо у спину росіянину.

На цьому відео переривається. Та схоже, що шанси ворога на виживання після такого є дуже мінімальними.

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Росія готова зазнати великих втрат

Американські офіційні особи впевнені, що Владімір Путін стикається з політичною ціною мобілізації. І навіть у цьому випадку Росії потрібен час, щоб призвати ці сили, навчити їх та відправити у бій.

У New York Times зазначають що спроможність та готовність Росії компенсувати втрати досі велика. Саме це дозволяє Кремлю мобілізувати все більше строковиків.

Проте деякі аналітики сумніваються, що Москва має достатньо солдатів, щоб заповнити окопи, які вона побудувала вздовж своєї лінії фронту.

Окрім того, деякі з оприлюднених документів Пентагону також описують, що ПВК "Вагнера" відновила вербування солдатів з російських в'язниць.

Ба більше, видання процитувало анонімного високопосадовця з Європи, який стверджує, що під час приватних зустрічей Сєргєй Шойгу висловив іншим офіційним особам "впевненість в перемозі Росії".

Нагадаємо, що Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-11" заявив, що партнери пообіцяли Україні підтримку до перемоги.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії Збройні Сили України знищили 188 410 окупантів. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 640 російських загарбників.