Наша школа дуже потужна: якими є досягнення інженерів у озброєнні ЗСУ

В Україні вже адаптували західні ракети до радянських зенітних ракетних комплексів. Загалом у нас є потужна інженерна школа.

Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру дослідження армії Михайло Самусь зауваживши, що Україна має потужних фахівців з ППО та РЕБ, які не слабші за російські. Однак були все-таки певні відмінності в можливостях. Українська армія до 2014 року переважно руйнувалася, а окупанти вкладалися в себе.

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В Україні свого часу виживали саме ті напрямки, які були цікаві для експорту. Окупанти ж масово налагоджували виробництво для постачання в інші держави. Тому вони мають зараз різні РЕБи та деякі інші новітні зразки озброєння.

Що у нас відбувається? З 2014 року пішли гроші у ВПК та почалося відродження інженерної школи. До прикладу, КБ "Луч" працювало над ракетною зброєю різного спрямування, ПТРК, є розробки ЗРК,

– зазначив Самусь.

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Є багато результатів роботи українських інженерів. До прикладу, вдалося прикріпити крилаті ракети Storm Shadow до Су-24М. А школи безпілотників та морських дронів взагалі викликає захват у колег із Заходу.

Це стосується також і адаптації західних ракет до ЗРК. Логіка проста. В Україні є багато ЗРК "Бук" та інших комплексів, до яких не вистачало ракет, які переважно виробляли в Росії. Тому ухвалили рішення шукати альтернативу. Знайшли на складах в США та інших країнах НАТО ракети, які вже не планували використовувати. Так ми підсилюємо ППО,

– розповів Самусь.

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