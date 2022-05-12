Збройні Сили України знищили на Сході майже 200 окупантів

Супергерої сьогодення в обличчі Збройних Сил України відбили 6 атак російських фашистських військ та знищили 180 російських військовослужбовців.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про свіжі втрати ворога на сході України. Українські бійці героїчно захищають Україну від ворожої навали та знищують непрошених "гостей".

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Військовослужбовці підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щодня дають гідну відсіч противнику. Так, 12 травня наші захисники відбили 6 атак російських фашистських військ.

Воїни майстерно знищили:

особового складу – до 180

танки – 6

БМП – 6

БТР – 2

МТЛБ – 2

САУ – 3

РСЗВ – 1

мінометні розрахунки – 4

АТТ – 3

Нагадаємо, вчора бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 5 атак російської орди. Результатом протистояння зі світовим злом стало знищення 250 осіб особового складу російських військ, 6 танків, 1 БМП, 2 БТР, 2 ББМ, 7 АТТ. Українські воїни героїчно захищають свою Батьківщину від агресивного сусіда.

Втрати противника станом на 12 травня

особовий склад – 26 650 (+300);

танків – 1 195 одиниць (+8);

бойових броньованих машин – 2 873 одиниці (+17);

артилерійських систем – 534 одиниці (+6);

РСЗВ – 191 одиницю (+6);

засобів ППО – 87 одиниць;

літаків – 199 одиниць;

гелікоптерів – 161 одиницю (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 одиниць (+8);

крилатих ракет – 94 одиниці;

кораблів – 13 одиниць (+1);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 019 одиниць (+22);

спеціальної техніки – 41 одиницю.

Збройні Сили України нещадно ліквідовують окупантів:

Сьогодні, 12 травня, стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади з допомогою ПЗРК "Stinger" збив російський вертоліт Мі-24. Мінус один гелікоптер в авіапарку ворога.

Воїни з бригади швидкого реагування Нацгвардії України та окремої 81-ї аеромобільної бригади перетворюються на перегній, а ворожа техніка – брухт. Так, спільними зусиллями бійці знищили ворожу БМП-1.

Доба 11 травня виявилася напрочуд плідною для українських захисників. На Запоріжжі українські воїни ліквідували 21 окупанта з особового складу російських військ, ще 28 росіян отримали поранення. Зокрема, в металобрухт ЗСУ перетворили багато ворожої техніки.

З допомогою ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ на Півдні знешкодили 23 російських військових; уразили 2 танки та 2 БМП та знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.

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