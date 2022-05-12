Збройні Сили України знищили на Сході майже 200 окупантів
Супергерої сьогодення в обличчі Збройних Сил України відбили 6 атак російських фашистських військ та знищили 180 російських військовослужбовців.
Оперативно-тактичне угруповання "Схід" повідомило про свіжі втрати ворога на сході України. Українські бійці героїчно захищають Україну від ворожої навали та знищують непрошених "гостей".
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Військовослужбовці підпорядкованих частин та підрозділів оперативно-тактичного угруповання "Схід" щодня дають гідну відсіч противнику. Так, 12 травня наші захисники відбили 6 атак російських фашистських військ.
Воїни майстерно знищили:
- особового складу – до 180
- танки – 6
- БМП – 6
- БТР – 2
- МТЛБ – 2
- САУ – 3
- РСЗВ – 1
- мінометні розрахунки – 4
- АТТ – 3
Нагадаємо, вчора бійці оперативно-тактичного угруповання "Схід" відбили 5 атак російської орди. Результатом протистояння зі світовим злом стало знищення 250 осіб особового складу російських військ, 6 танків, 1 БМП, 2 БТР, 2 ББМ, 7 АТТ. Українські воїни героїчно захищають свою Батьківщину від агресивного сусіда.
Втрати противника станом на 12 травня
- особовий склад – 26 650 (+300);
- танків – 1 195 одиниць (+8);
- бойових броньованих машин – 2 873 одиниці (+17);
- артилерійських систем – 534 одиниці (+6);
- РСЗВ – 191 одиницю (+6);
- засобів ППО – 87 одиниць;
- літаків – 199 одиниць;
- гелікоптерів – 161 одиницю (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 398 одиниць (+8);
- крилатих ракет – 94 одиниці;
- кораблів – 13 одиниць (+1);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 019 одиниць (+22);
- спеціальної техніки – 41 одиницю.
Збройні Сили України нещадно ліквідовують окупантів:
- Сьогодні, 12 травня, стрілець-зенітник 81 окремої аеромобільної бригади з допомогою ПЗРК "Stinger" збив російський вертоліт Мі-24. Мінус один гелікоптер в авіапарку ворога.
- Воїни з бригади швидкого реагування Нацгвардії України та окремої 81-ї аеромобільної бригади перетворюються на перегній, а ворожа техніка – брухт. Так, спільними зусиллями бійці знищили ворожу БМП-1.
- Доба 11 травня виявилася напрочуд плідною для українських захисників. На Запоріжжі українські воїни ліквідували 21 окупанта з особового складу російських військ, ще 28 росіян отримали поранення. Зокрема, в металобрухт ЗСУ перетворили багато ворожої техніки.
- З допомогою ракетно-артилерійського озброєння ЗСУ на Півдні знешкодили 23 російських військових; уразили 2 танки та 2 БМП та знищили ворожий склад боєприпасів на Херсонщині.
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