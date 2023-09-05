ЗСУ знищили склад окупантів біля Миронівського в Донецькій області: вибухове відео
Джерело:СтратКом ЗСУ
Українські військові продовжують вражати техніку окупантів на тимчасово окупованій території нашої держави. Так, у СтратКомі ЗСУ розповіли, що нашим військовим вдалося знищити ще один ворожий склад.
Це сталося біля тимчасово окупованого селища Миронівське, що в Донецькій області. На цьому складі окупанти зберігали своє військове спорядження.
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У ЗСУ розповіли про знищення ворожого складу
Українські захисники зазначили, що близько 14 години 30 хвилин вдалося знищити склад військового спорядження окупантів поблизу Миронівського. На відео можна побачити, як вдало Збройні Сили вразили це місце скупчення ворожої екіпіровки.
ЗСУ вразили склад росіян біля Миронівського / Відео СтратКому ЗСУ
Наразі достеменно невідомо, чи є поранені серед окупантів, які могли перебувати на складі. Водночас на відео можна побачити, що від самого складу лишилося лише згарище.
ЗСУ завдають величезних втрат ворогу
- У Силах спеціальних операцій ЗСУ 5 вересня показали, як наші військові знищили ворожу гаубицю Д-30. Зрештою від зброї росіян після успішного удару наших солдатів майже нічого не лишилося.
- Завдають шалених втрат загарбникам українські військові й на Таврійському напрямку. Зокрема, там наші військові знищили 20 одиниць техніки ворога і 3 склади з боєприпасами.
- Українські захисники також повідомили про успішне знищення ще 560 російських окупантів 5 вересня. Цей значний удар призвів до збільшення втрат окупаційних військ, тепер вони становлять понад 265 тисяч осіб.
- За день до цього росіяни мали втрати й у своїй авіації. Так, в Азовському морі потонув російський вертоліт Ка-52, водночас екіпажу, який перебував на цьому повітряному судні, буцімто вдалося врятуватись.
- Зрештою Наталія Гуменюк, речниця ОК "Південь" прокоментувала знищення ворожого катера "Тунець". Вона наголосила, що будь-яка така висадка росіян буде закінчуватись єдиним фіналом, а саме таким, як на тому відео.