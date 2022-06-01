Здатна змінити правила гри, – Арестович сказав, як американські MLRS допоможуть ЗСУ

1 червня 2022 , 20:41
Читать новость на русском

Україна отримає американські ракетні системи залпового вогню MLRS великої дальності дії.

Ця зброя може кардинально змінити хід війни. Про це 24 каналу повідомив Олексій Арестович – радник глави Офісу Президента.

Увага Росія боїться наступу українців, – Арестович про стягування техніки у Брянській області

За його словами, це дуже потужний комплекс. Ба більше, ця зброя – дуже точна, чого не скажеш про російські "Урагани" та "Смерчі".

Головне завдання MLRS – це контрбатарейна боротьба, як додав Арестович. Тобто комплекс працює на придушення або знищення вогневих засобів артилерії противника, розташованих також на закритих вогневих позиціях, з метою отримання вогневої переваги.

Як тільки російська артилерія або їхні системи залпового вогню викотяться на позиції, їм одразу прилітатиме від нас,
– наголосив радник глави ОП.

Це, як пояснює Арестович, означає, що ми позбавимо ворога можливості безкарно обстрілювати українців. 

"Отже, вони не зможуть більше накопичувати ресурси та кидати їх в бій. Ця зброя дійсно здатна кардинально змінити правила гри на головних ділянках фронту", – наголосив він. 

Дивіться повністю інтерв'ю з Арестовичем: відео

США передадуть Україні MLRS

  • Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS.
  • В Офісі Президента підтвердили, що України таки їх отримає. Після інформації про надання РСЗВ росіяни впали в істерику.
  • Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні.
  • Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 кілометрів.
  • Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
  • Раніше президент Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів надати Україні MLRS. За словами глави держави, Росія дуже боїться цих РСЗВ, через що намагається зірвати їх передачу Україні.

Детальніше про системи MLRS: дивіться відео

 

Автор: Аліна Оліховська