Здатні дотиснути, – Герус сказав, чи зможе Україна зберегти транзит газу

У питанні "Північного потоку-2" кожна країна діє у своїх економічних інтересах. Водночас завдання України – зберегти транзит.

Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповів голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус. На його думку, Україна здатна дотиснути відповідне питання.

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"Боротьба триває, є за що поборотися і наші цілі, щоб в нас транзит зберігався і після закінчення цього контракту, який є зараз, тобто після 2024 року", – заявив Андрій Герус.

Для збереження транзиту потрібна спільна позиція

Герус підкреслив, що необхідно сформувати спільну позицію, щоб транзит через українську ГТС продовжувався.

Наше завдання – вийти з цієї ситуації з мінімум негативу і з максимум позитиву. Насамперед – це продовження транзиту на новий період. На ще додаткові, як мінімум, років 10 в певному обсязі, що буде забезпечувати покриття витрат на утримання нашої газотранспортної системи. Андрій Герус Голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП

Андрій Герус пояснив, що українській стороні необхідні союзники, треба зробити спільну позицію – Німеччина, США – тоді вести переговори з "Газпромом".

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У відповідь на запитання про те, чи здатні дотиснути відповідне питання "Нафтогаз" і "Оператор ГТС", Герус сказав: "Думаю, здатні".

Інерв'ю Андрія Геруса програмі "Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео

Ситуація на енергетичному ринку: коротко