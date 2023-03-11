Чи здатна Росія на стратегічні прориви: у ЦРУ спрогнозували розвиток війни в Україні

Росії не вдалося втілити у життя свій план швидкого захоплення України. Тому Путін обрав більш довгостроковий шлях, сподіваючись, що час зможе працювати на нього.

Однак насправді російські військові не здатні в Україні здійснити значні стратегічні прориви. Про це повідомив директор ЦРУ Вільям Бернс на слуханні щодо глобальних загроз.

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На що здатна країна-окупантка

Натомість окупанти здатні досягати поступових успіхів. А тому наступні місяці будуть вирішальними у війні в Україні.

Російські військові здатні досягати поступових успіхів, але наша спільна оцінка полягає в тому, що вони навряд чи зможуть здійснити значні стратегічні прориви або підтримувати їх до кінця цього року,

– заявив Вільям Бернс.

Путін розраховує на виснаження партнерів України

На думку Бернса, Путін обрав довгостроковий шлях та подвоїв ставки у війні. Російський тиран переконаний, що може змусити час працювати на нього та з затягуванням війни виснажувати західних партнерів України.

Однак насправді наша держава отримує все більше сучасного озброєння, а країни-партнери заявляють, що стоятимуть з Україною до перемоги.

Наступні кілька місяців будуть вирішальними на полі бою в Україні. Саме тому США мають надати всю можливу допомогу,

– підкреслив директор ЦРУ.

Путін намагається затягнути війну в Україні