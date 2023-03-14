Якийсь надто "підсушений", – Цимбалюк про жахливий стан Путіна на зустрічі з Кадировим

Рамзан Кадиров 13 березня зустрівся з Владіміром Путіним, де зачитував текст із папірця, який надрукували дуже великими літерами. Водночас сам глава Кремля укотре мав не найкращий вигляд – був надто "підсушений" та вже традиційно вчепився у стіл.

Про це 24 Каналу сказав журналіст Роман Цимбалюк. Не виключено, що главі Кремля було не надто приємно перебувати в одному приміщенні з Кадировим.

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Жахливий стан Путіна на зустрічі з Кадировим

Цимбалюк звернув увагу на те, який вигляд мали на цій зустрічі Путін та Кадиров. Зокрема, саме зовнішність глави Кремля привернула особливу увагу.

Владімір Путін виглядав зовсім якось дуже сильно "підсушений". Таке враження, що й ботокс "підсушили". І за стіл він тримається, щоб не впасти,

– зауважив Цимбалюк.

Він нагадав, що зазвичай, коли у Путіна були складні переговори, то він своєю сухою рукою так тримався за цей стіл. Можливо, главі Кремля було не надто приємно перебувати з Кадировим в одному приміщенні. Адже у Кадирова, який раніше заявляв, що йому набридло бути керівником Чечні, цілком можуть бути якісь інші амбіції.

Чим цікава зустріч Путіна й Кадирова

Цимбалюк зазначив, що зустріч Путіна й Кадирова привертає увагу, оскільки формально Кадиров є керівником одного з російських регіонів. До того ж тільки він має право розповідати, як треба жити, що робити федеральному уряду, а також вчити "рускіх", як вони мають помирати за батьківщину.

Журналіст додав, що свого часу Кадирова поставили на щит кремлівської пропаганди, тому що в системі російських взаємовідносин "рускіє" бояться кадирівців.

Цимбалюк зауважив жахливий стан Путіна на зустрічі з Кадировим: дивіться відео

Роль Кадирова у війні значно зменшилася

Він вважає, що останнім часом Путіна війна не надто цікавить. Адже в усіх своїх виступах він говорить про це якось відсторонено. Мовляв, раптом що – всі питання до Шойгу, Герасимова та Пригожина, а раніше ще й до Кадирова.

Нині, за його словами, Кадиров як людина недурна зрозумів, що в цій справі відео для ТікТок уже не назнімаєш. Путін же тим часом сильно зайнявся родиною глави Чечні. Нещодавно, зокрема, зустрічався із його сином.

Якщо дивитися на цю ситуацію через війну, то Кадиров став відігравати значно меншу роль у ній,

– заявив Цимбалюк.

За його словами, якщо в перші місяці з кадирівців робили такий собі російський бренд – усі їх мали боятися та не насміхатися. Після того, як стало зрозуміло, що ЗСУ вбивають їх так само, як й інших російських загарбників, кадирівці ніби як стали розумнішими.

Що відомо про здоров'я Путіна: основне

Ні для кого не секрет, що Росія – це антонім свободи слова. Кремлівський диктатор досі виловлює флешбеки з СРСР, забороняючи росіянам негативно висловлюватись про нього, навіть у мережі. Стосується це і його здоров'я.

Так, в інформаційних колах неодноразово звучали твердження, що кремлівський диктатор смертельно хворий. Однак нещодавно ці чутки підтвердились дивними махінаціями з офіційними документами.

Підтверджують це і в українській розвідці. Як розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, онкологія впливає на працездатність Путіна.