Зеленська відмовилась відвідати звернення Байдена до Конгресу, щоб не сидіти з Навальною, – WP

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому відвідати промову "Про стан справ у державі" у четвер 7 березня. ЗМІ пишуть, що сталося це через небажання сидіти поруч з Юлією Навальною.

Відомо, що це один із найпочесніших заходів у Вашингтоні. Олена Зеленська під час відмови наголосила своєму щільному графіку.

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Зеленську планували посадити біля Навальної

Журналісти WP поспілкувалися з чиновниками, знайомими з планами заходу. Вони казали, що планувалося, щоб першу леді Джилл Байден посадили поруч із Оленою Зеленською та Юлією Навальною, вдовою так званого російського опозиціонера Олексія Навального, котрий у лютому помер у колонії.

У виданні поетично описують, що Зеленська та Навальна – дві жінки, кожна з яких символізує опір російському президенту Владіміру Путіну. І що їхня присутність під час виступу Байдена мала б стати потужним тлом.

Утім, присутність Навальної спричинила дискомфорт для українців. Воно й не дивно, адже Олексій Навальний, який буцімто боровся з режимом Путіна, сам наговорив чимало такого, що певною мірою повторювало наративи Кремля. І навіть той факт, що згодом він заговорив про визнання кордонів України 1991 року, не відбілив його репутацію в очах українців.

У той час як на Заході ми завжди думали про нього як про людину, яка хоробро і мужньо боролася проти Путіна, в Україні Навального вважають таким, що відповідає менталітету російського націоналізму та імперіалізму,

– сказала Аліна Полякова, президент Центру аналізу європейської політики, вашингтонського аналітичного центру.

Вона нагадала, що Навальний під час анексії Криму розглядав півострів як частину історичних земель Росії.

У Зеленської відреагували

Тим часом представник Білого дому зазначив, що рішення Олени Зеленської, ймовірно, пов'язане з "конфліктом у графіку". Тому він переадресував подальші питання до офісу Зеленської.

У її команді журналістам Суспільного підтвердили, що перша леді запрошення на виступ Джо Байдена отримала. Втім, вона не може бути присутньою на заході через "завчасно заплановані події" у своєму графіку.

До слова, чиновник зазначив, що розташування місць для сидіння – деталь, яку остаточно узгодять наприкінці процесу. Зауважимо, що Юлія Навальна від участі під час виступу Байдена теж відмовилася. Її прессекретар посилався на втому вдови Навального.