Зеленські – вже у Варшаві: Дуда з першою леді зустріли їх біля Королівського замку

Володимир Зеленський разом з першою леді прибув до столиці Польщі. Український лідер з дружиною вже приїхали до Королівського замку у Варшаві.

Там їх зустріли президент Польщі Анджей Дуда та перша леді країни. На сайті Офісу Президента України вже показали відео офіційної церемонії зустрічі лідерів країн, пише 24 Канал.

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Зеленський вже зустрівся з Дудою

З відео помітно, що вже відбулась офіційна церемонія зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Польщі Анджея Дуди. З лідерами країни були їхні дружини – Олена Зеленська та Агата Дуда.

Зеленські прибули до Королівського замку у Варшаві: дивіться відео

Президент з першою леді прибули до Королівського замку у Варшаві: дивіться відео

Також у Королівському замку присутні члени української та польської делегацій.

У канцелярії Анджея Дуди написали, що починається перший офіційний візит Президента України з першою леді в Польщу. Очевидно, що мовиться про першу офіційну поїздку після початку повномасштабного вторгнення.



Візит Володимира Зеленського у Польщу Візит Володимира Зеленського у Польщу

Дуда нагородив Зеленського

Польський лідер Анджей Дуда нагородив Володимира Зеленського Орденом Білого Орла. У Дуди відзначили, що нагороду дали:

на знак визнання його заслуг у поглибленні відносин між Польщею та Україною;

за діяльність у сфері безпеки;

за стійкість у захисті прав людини.

Зеленського нагородили Орденом Білого Орла: дивіться відео

Орден Білого Орла є найвищою державною нагородою Польщі. Її вручають тільки за унікальні заслуги перед країною. Це один з найдавніших орденів країни. Ним нагороджені Марія Склодовська-Кюрі, Януш Корчак, Станіслав Лем.

Володимир Зеленський подякував Анджею Дуді за отриману нагороду. Також він відзначив, що уряд Польщі разом зі своїм народом щоденно працюють над тим, аби допомогти Україні перемогти у війні проти країни-агресорки.

"Вона – для тих, хто на своїх плечах несе цю перемогу. Для народу України, наших військових, які боронять нашу державу, нашу незалежність і точно виборюють перемогу для України, для Польщі, для всієї Європи й світу", – зазначив Зеленський.

Володимир Зеленський подякував за нагороду: дивіться відео

"Зустріч двох друзів"

Володимир Зеленський тепло прокоментував зустріч з Анджеєм Дудою. Він назвав польського президента своїм другом та партнером.

Зустріч сусідів, зустріч союзників, зустріч партнерів, зустріч друзів. Заради наших народів. Заради їхнього майбутнього,

– написав президент України.

Володимир Зеленський також впевнений, що згодом між країнами-партнерами не буде жодних кордонів – ні політичних, ні економічних, ні історичних.



Володимир Зеленський та Анджей Дуда / Фото з офіційного телеграм-каналу

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак також заявив, що у майбутньому між народами України та Польщі не буде жодних кордонів. Він підкреслив, що російська пропаганда роками намагалася посварити країни й досі видумує різні фейки, проте боротися зі "злом" будуть і надалі.

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