Усі ми захищаємо нашу державу, – Зеленський зустрівся з угорською громадою на Закарпатті

Володимир Зеленський прибув з робочим візитом на Закарпаття. Під час нього глава держави мав можливість зустрітися з угорською громадою, а також нашими захисниками.

Як зазначив президент України, він зустрівся з представниками та представницями угорської громади. А також – військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування "Захід" та 101-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління "Захід".

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Наголосив на захисті держави

Володимир Зеленський подякував українським військовим і тим, завдяки кому мешканці Закарпаття почуваються захищеними. Він підкреслив, що зараз усі борються та захищають рідну землю.

Усі ми – громадяни України: і етнічні угорці, і етнічні українці, і всі інші наші національні спільноти. Всі ми захищаємо нашу державу, усі ми допомагаємо нашим воїнам, усім нашим героям,

– наголосив він.

Президент підкреслив, що російський агресор загрожує усім, хто цінує свободу, спокій і розвиток. І що його система принесла неволю та стражданням народам, які населяють цю частину Європи. Мовиться і про українців, і про угорців, і про поляків, і про чехів та інших.

Перемога України врятує усіх в Європі

Він додав, що росіяни не сприймають ідеї рівності, поваги, ідеї однакової свободи для всіх людей, а також різних спільнот.

Там, у їхній хворій голові, завжди хтось має бути рівнішим за іншого. Хтось когось підкорює, хтось поневолений. І завжди саме такий баланс у їхній історичній суті, сенсі їхнього підходу до людей. Така в них система. Вже було таке в нашій спільній історії – історії України, у нашій спільній європейській історії,

– додав він.

Володимир Зеленський наголосив, що перемога України врятує усіх в Європі. А посприяє цьому міцність наших військових.

За словами глави держави, зустріч у такому форматі з представниками угорської громади в Україні відбувається вперше. Він додав, що триває робота над Українською доктриною. Мовиться про фундаментальний документ. Його мета – окреслити ключові напрями трансформації нашої держави.

Зауважимо, що ця зустріч надзвичайно важлива. Особливо з урахуванням того, як прем'єр-міністр Угорщини заграє з Путіним. Ба більше, він напередодні вирішив повторити кремлівський наратив. Мовляв, Захід воюватиме до останнього українця. Він також звинувачував союзників України. Адже вони, на думку Орбана, навмисно затягують війну, надаючи нам військову допомогу.