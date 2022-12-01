Головні питання – Донбас, Крим і Схід: Зеленський збирав Ставку Головнокомандувача

1 грудня 2022 , 02:37
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Володимир Зеленський розповів про зміст чергової Ставки Головнокомандувача. За словами президента, обговорили в основному Східну Україну, Крим й інші регіони, а також потужну протидію окупантам.

Відповідну інформацію президент сказав під час вечірнього звернення 30 листопада. За словами Зеленського, Україна готує нові рішення і щодо енергетики та зв'язку зокрема. 

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Яким були головні питання засідання Ставки

Головні питання – Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина, Крим, прифронтові території й наш державний кордон. Аналізуємо наміри окупантів і готуємо протидію – ще потужнішу протидію, ніж зараз,
– заявив президент України.  

За його словами, на засіданні Ставки обговорювали також:  

  • питання забезпечення військових;
  • постачання нової техніки та боєприпасів.

Володимир Зеленський повідомив, що окремо провів нараду з питань енергетики та зв'язку.

"Фіксуємо результати того, що вже зроблено для захисту наших систем", – сказав Зеленський. 

Окрім цього, президент пообіцяв нові рішення, адже їх вже готують. 

Також готуємо нові рішення, щоб не допустити будь-якої можливості Росії маніпулювати внутрішнім життям України. Свого часу деталізуємо й це,
– запевнив Зеленський.  

Важливі новини з Бахмута, де точаться бої

  • В американському Інституті вивчення війни повідомили, що заяви ворогів про ймовірний їхній прорив на українській лінії оборони в районі Бахмута може бути частиною російської інформаційної операції.
  • Адже в ISW пояснили, що не можуть підтвердити інші заяви ворога щодо успіхів поблизу цього населеного пункту після 27 листопада.
  • 28 листопада російські загарбники у районі Бахмута завдали по ЗСУ до 200 ударів за добу. Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий заявив, що Бахмут залишається епіцентром головної битви України.

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Автор: Діана Квасневська