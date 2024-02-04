Потрібно зробити все, – Зеленський про визволення Мелітополя

Володимир Зеленський 4 лютого провів робочу поїздку у Запорізьку область. Під час візиту президент нагадав про важливу ціль – звільнення Мелітополя, зазначивши, що це обов'язково станеться.

Варто зазначити, що у цей же день Зеленський представив новопризначеного голову Запорізької ОВА Івана Федорова. Раніше саме він був міським головою нині окупованого Мелітополя.

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Мелітополь – це Україна

Володимир Зеленський під час представлення нового голови Запорізької ОВА вкотре наголосив, що Україні потрібно повернути Мелітополь.

Потрібно зробити все, щоб Україна повернулась у ваш рідний Мелітополь. Україна сьогодні бореться за це. Це обов’язково станеться,

– сказав президент.

Зазначається, що український лідер відзначив важливість того, щоб керівництво області працювало безпосередньо на місці й добре розуміло специфіку регіону. Зеленський переконаний, що наразі потрібно довести до потрібного результату процес будівництва фортифікаційних споруд.

Окрім цього, президент зазначив, що необхідно повернути кількість робочих місць у Запорізькій області до довоєнних показників.

Яка ситуація у Мелітополі