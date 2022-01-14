Зеленський та Алієв провели зустріч у Києві й підписали низку договорів
Джерело:ОП
Володимир Зеленський провів перемовини з Ільхамом Алієвим. Політики обговорили сфери співпраці та підписали шість договорів.
Зустріч відбулась у Києві 14 січня під час візиту президента Азербайджану. Відповідна інформація з'явилась на сайті Офісу Президента.
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Зеленський провів перемовини з Алієвим: підписали договори
Результат зустрічі – шість двосторонніх документів про співпрацю: у сільському господарстві, енергетиці та торгівлі. Їхня реалізація спростить інвестиційну діяльність, посилить продовольчу та енергетичну безпеку, збільшить обсяг двостороннього товарообігу,
– заявив Зеленський.
Політик відзначив, що до 2024 року політики поставили мету збільшити обсяги двосторонньої торгівлі вдвічі. Також політики домовились провести на початку 2021 року засідання Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва.
Ба більше, президенти домовились працювати над створенням транспортного коридору в межах ГУАМ (мовиться про Організацію за демократію та економічний розвиток, у яку входять Грузія, Україна, Азербайджан та Молдова – 24 канал).
Україна та Азербайджан підписали шість договорів
За результатами перемовин Володимир Зеленський та Ільхам Алієв підписали Спільну декларацію щодо поглиблення стратегічного партнерства, що закріплює готовність надавати обопільну підтримку суверенітету й територіальній цілісності наших держав у міжнародно визнаних кордонах та інше.
Окрім того, підписали ще договори у сфері безпеки:
- віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук і міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов – міжурядову Угоду щодо співробітництва у сфері безпечності харчових продуктів;
- Ірина Верещук і міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров – Меморандум про взаєморозуміння між міністерствами економіки України та Азербайджану з питань екстреної взаємодії у двосторонній торгівлі, яким визначається механізм такої взаємодії у двосторонній торгівлі у разі виникнення загроз;
- Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко та Мікаіл Джаббаров – Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України і Міністерством економіки Азербайджану щодо співробітництва в аграрній сфері;
- Голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко та міністр економіки Азербайджану Мікаіл Джаббаров, який також є головою наглядової ради SOCAR, – Меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва між Міністерством енергетики України, "Нафтогазом" та Міністерством економіки Азербайджану та компанією SOCAR;
- виконуючий обов'язки голови Держгеокадастру Сергій Завадський і міністр економіки Азербайджану –Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво між Держслужбою України з питань геодезії, картографії та кадастру та Міністерством економіки Азербайджану щодо співробітництва у сфері земельних відносин, управління землями державної власності та державного земельного кадастру.
Коротко про перемовини Володимира Зеленського та Ільхама Алієва
- Ільхам Алієв 14 січня прибув у Київ з робочим візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
- Політики обговорили створення транспортного коридору для чотирьох країн в рамках Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ.
- Окрім того, на зустрічі у Брюсселі 15 грудня політики обговорили питання звільнення громадян України, передусім – кримських татар, яких незаконно утримують у Росії.
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