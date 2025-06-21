Дипломатичний корпус та посадовці: Зеленський анонсував кадрові зміни

Володимир Зеленський 21 червня анонсував кадрові зміни, які стосуватимуться, зокрема, дипломатів, а також посадовців всередині країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення президента України.

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Що відомо про майбутні кадрові зміни

Володимир Зеленський заявив, що "деякі кадрові позиції" будуть змінені. Зокрема це стосується українського дипломатичного корпусу та управління інституціями.

Щоб збільшити український потенціал як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості,

– підкреслив глава держави.

Президент додав, що протягом місяця, зокрема під час наради з усіма українськими послами, буде зроблено висновки щодо трансформації дипломатичного корпусу.

Зараз місяць особливих заходів заради нового тиску на Росію, на окупанта, щоб ускладнити їм ситуацію. А отже, щоб спростити нам шлях до миру,

– підсумував Зеленський.

До слова, у зверненні Володимир Зеленський також "оцінив" виступ Владіміра Путіна 20 червня на засіданні XXVIII Петербурзького міжнародного економічного форуму. За словами Зеленського, під час промови диктатор цілком відверто сказав про те, що хоче захопити усю Україну.