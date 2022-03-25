Зеленський анонсував нову програму підтримки переселенцям

Урядовці готують нову програму підтримки для українських переселенців із районів бойових дій. Вона допоможе їм отримати житло.

Житло для переселенців

Про це завив Президент України Володимир Зеленський, передає 24 канал. За його словами обласні адміністрації отримали чітке завдання – швидко виділити землю для будівництва тимчасового житла для переміщених осіб.

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Хочу ще раз підкреслити – це тимчасове житло. Після того як встановимо мир, ми почнемо негайну, масштабну відбудову нашої держави. Але зараз людям потрібен тимчасовий дім. Свій дім. І краще – це дім в Україні, ніж десь за кордоном. Допомогу ми виплачуємо, роботу даємо. Люди свої. Країна своя,

– заявив президент.

Пенсії

За словами Зеленського, вже розпочались виплати пенсій за квітень. Зокрема, Пенсійний фонд перерахував Ощадбанку всю суму пенсій для Чернігівської та Луганської областей. Вже завтра гроші будуть у людей на картках, а Укрпошта розвозитиме готівку.

Завтра-післязавтра виплата квітневих пенсій буде продовжуватися і в інших областях Східної та Центральної України. Днями ж хвиля виплат охопить усю державу,

– додав Зеленський

єПідтримка

За програмою "єПідтримка" людям, які втратили роботу або можливість займатися підприємництвом, вже виплачено понад 20 мільярдів гривень. Сума виплати – 6 тисяч 500 гривень.

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