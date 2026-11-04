"Перший пріоритет – ППО": Зеленський анонсував переговори в Мадриді та контакти зі США
Володимир Зеленський 4 листопада анонсував важливі зустрічі та перемовини в Мадриді щодо оборонної підтримки України. Ключовими темами стануть посилення протиповітряної оборони та розвиток військового виробництва.
Як повідомив Зеленський у Telegram, українська сторона висловила вдячність Іспанії за вже надану допомогу та наразі готує з партнерами нові спільні рішення.
Які подробиці?
Окрім зустрічей в іспанській столиці, цими днями також заплановані контакти з американською стороною. Координація з міжнародними партнерами спрямована на досягнення чітких домовленостей щодо безпеки та подальших кроків для завершення війни.
Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні. Дякую кожному, хто допомагає Україні,
– наголосив Зеленський.
Раніше ми повідомляли також про те, що глава держави обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом захист енергосистеми та прискорення постачання ракет PAC-2 для Patriot.
Президент зазначив, що Україна має дворічний контракт на закупівлю цих ракет, однак прагне отримати їх швидше через дефіцит боєприпасів і складну ситуацію з перехопленням російської балістики.
Разом із тим, Україна веде переговори з партнерами в Європі та США щодо укладання нових угод на ракети для комплексів NASAMS.