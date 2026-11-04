"Перший пріоритет – ППО": Зеленський анонсував переговори в Мадриді та контакти зі США

Володимир Зеленський 4 листопада анонсував важливі зустрічі та перемовини в Мадриді щодо оборонної підтримки України. Ключовими темами стануть посилення протиповітряної оборони та розвиток військового виробництва.

Як повідомив Зеленський у Telegram, українська сторона висловила вдячність Іспанії за вже надану допомогу та наразі готує з партнерами нові спільні рішення.

Які подробиці?

Окрім зустрічей в іспанській столиці, цими днями також заплановані контакти з американською стороною. Координація з міжнародними партнерами спрямована на досягнення чітких домовленостей щодо безпеки та подальших кроків для завершення війни.

Захист від російських ударів та відновлення миру потрібні. Дякую кожному, хто допомагає Україні,

– наголосив Зеленський.

Раніше ми повідомляли також про те, що глава держави обговорив із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом захист енергосистеми та прискорення постачання ракет PAC-2 для Patriot.

Президент зазначив, що Україна має дворічний контракт на закупівлю цих ракет, однак прагне отримати їх швидше через дефіцит боєприпасів і складну ситуацію з перехопленням російської балістики.

Разом із тим, Україна веде переговори з партнерами в Європі та США щодо укладання нових угод на ракети для комплексів NASAMS.