Україна готує наступний обмін військовополоненими з Росією та працює над поверненням додому незаконно вивезених українських дітей. Володимир Зеленський висловив сподівання, що майбутній обмін буде значним.

Про це президент повідомив під час вечірнього відеозвернення.

Що відомо про новий обмін полоненими?

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не забуває про жоден аспект війни та продовжує працювати над поверненням своїх громадян із російського полону.

Важливо, що жодного аспекту цієї війни ми не забуваємо та працюємо, щоб повернути наших людей із російського полону: зараз готується наступний обмін. Сподіваємось, це буде значний обмін,

– наголосив він.

Президент не уточнив, коли саме може відбутися обмін і скільки людей планують повернути.

Окремим напрямком роботи залишається повернення українських дітей, яких Росія вивезла зі своєї країни.

Також працюємо, щоб із Росії повертались українські діти. Ми готуємо нові такі кроки. Вже 54 країни в цій нашій гуманітарній коаліції. Це має значення, щоб російські злочини не забувались, і щоб відповідальність за них теж була, щоб діти, діти могли бути у своїй країні,

– сказав президент.

Глава держави підкреслив важливість міжнародної підтримки, аби російські злочини не залишалися без уваги, а винні понесли відповідальність.

Нагадаємо, спецпосланник США Джаред Кушнер заявив, що Україна та Росія готують масштабний обмін полоненими перед зимовими святами. Додому можуть повернутися тисячі людей, а сама операція стане найбільшою за весь час повномасштабної війни.