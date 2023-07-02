Зеленський анонсував певні результати на фронті до саміту НАТО: які є 7 перспективних напрямків

Саміт НАТО має відбутися 11 – 12 липня у Вільнюсі. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що до його початку українські сили можуть показати результати на полі бою.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що ЗСУ має готовність розпочати активні наступальні дії на багатьох ділянках фронту. Про це він розповів 24 Каналу.

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ЗСУ виконує завдання відповідно до плану

Роман Світан перерахував 7 перспективних напрямків, де українські захисники зможуть отримати певні результати:

форсування Дніпра щонайменше у двох точках готові здійснити ЗСУ;

на Оріхівському напрямку – на двох ділянках фронту українські сили підходять до основних ліній оборони ворога;

Времівський виступ – поблизу Старомлинівки – залишилось кілька кілометрів від основної та єдиної лінії оборони. За кілька днів українські військові підтягнуть туди артилерію і будуть накривати вогневим валом стаціонарну лінію оборони окупантів;

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"Цю так звану "лінію Герасимова" українські сили натівською артою перемішають з нашим чорноземом", – наголосив військовий експерт.

в районі Донецька є також готовність наших сил. Поблизу Красногорівки вони покращили плацдарм;

в районі Авдіївки сформувався гарний плацдарм для руху у місто;

напрямок на Горлівку: зараз ЗСУ рухаються у її бік з Курдюмівки;

напрямок від Білогорівки до Лисичанська – він буде працювати разом з Бахмутським.

На цих ділянках фронту українські сили можуть відпрацювати та показати результат вже по прориваннях ліній оборони противника. Проте це може відбутися до саміту НАТО або після – українська армія виконує свої бойові завдання відповідно до плану.

"ЗСУ вже пройшли певні етапи наступу і по них можна спрогнозувати їхній подальший рух на проривання. Але коли воно відбудеться, буде залежати від генерала Валерія Залужного", – підкреслив Роман Світан.

Контрнаступ українських сил триває

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що для успішного наступу наші сили потребують більше усіх видів зброї, снарядів, а також маємо отримати винищувачі F-16, які дозволять Україні мати перевагу у повітрі.

Раніше речник Генерального штабу Збройних Сил Андрій Ковальов розповів, що українські захисники успішно просуваються на напрямках: Левадне – Приютне, Мала Токмачка – Очеретувате та Привілля – Залізнянське. В такий спосіб вони наближають звільнення Мелітополя та Бердянська в Запорізькій області.