Зеленський анонсував візит Стармера в Україну і розмову про іноземних миротворців

Володимир Зеленський заявив, що іноземні війська можуть стати складовою гарантій безпеки для України. Це питання президент обговорить з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України. Зазначається, що відповідна заява прозвучала в коментарі глави держави за результатами "Рамштайну".

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Зеленский анонсував візит Стармера

Володимир Зеленський заявив, що ініціатива щодо контингенту миротворців в Україні може стати частиною гарантій безпеки для України. Однак, за його словами, одним контингентом деяких країн не обійдеться – цього не буде достатньо.

Глава держави нагадав, що цю ідею запропонував президент Франції Еммануель Макрон. Зеленський також повідомив, що обговорить ініціативу з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Британці дивляться позитивно (на ініціативу Макрона щодо миротворців – 24 Канал). Але я буду в деталях говорити з прем'єр-міністром про це на нашій зустрічі. Вона відбудеться. У нього буде візит в Україну. Будемо говорити, у нас вже є серйозні рішення між нашими країнами, але все трішки згодом,

– підсумував президент України.

До слова, Володимир Зеленський під час зустрічі у форматі "Рамштайн" також заявив, що робить все можливе, щоб завершити війну у 2025 році з гідністю для України та Європи. За словами президента, завершення війни – це спільна мета усіх партнерів України.