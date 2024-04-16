Зеленський анонсував запит на скликання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба

Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму традиційному вечірньому зверненні. Метою України є досягнення справжньої рівності в захисті з боку партнерів від терору.

Дивіться також "Хіба в людей різна гідність": Зеленський звернувся до українців

Захист від терору на одному рівні

За словами президента, в останні дні ходило багато розмов про різні конфлікти у Європі і на Близькому Сході. Зеленський підкреслив, що це різні рівні загроз, різний повітряний простір, проте однакові "Шахеди" та балістика.

Але хіба життя людські різні, хіба різна гідність у людей? Ні. Однаково кожне життя ми цінуємо. Повинні цінувати. Повинні захищати на одному рівні від терору. Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що Україна працює щодня заради більших можливостей у відносинах з партнерами та отримання реальної допомоги.

Президент також висловив подяку всім, хто допомагає, кожному й кожній, хто захищає державу, наших людей та звичайну, однакову для всіх народів справедливість.

Основні тези зі звернення Зеленського