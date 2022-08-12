Зеленський, Арестович чи Притула: у КМІС сказали, хто найбільше симпатизує українцям
Серед державних діячів українці найбільш позитивно ставляться до Зеленського. Високі показники народної симпатії також мають Арестович і Кличко.
Про це повідомив 24 каналу гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто. За його словами, показники народної симпатії до політиків традиційно є значно нижчими.
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Хто найбільше подобається українцям
Паніотто розповів, що, згідно із даними КМІС, президент Володимир Зеленський подобається 88% опитаних українців.
За його словами, на другому місці опинився Олексій Арестович. Він подобається 65% респондентам. Приблизно стільки ж опитаних позитивно ставляться до Віталія Кличка, а саме – 63%.
Гендиректор КМІС зазначив, що також високий показник народної симпатії має телеведучий і волонтер Сергій Притула. Він подобається 62% респондентів.
Потім уже менше Шмигаль, Подоляк, Залужний, Разумков. Традиційно до політиків ставлення на рівні 18 – 20 %,
– сказав він.
Паніотто уточнив, що приблизно такий показник з боку українців мають п'ятий президент та народний депутат Петро Порошенко та лідерка "Батьківщини", народна депутатка Юлія Тимошенко. Вони подобаються 20% опитаних громадян.
Яка різниця між оцінкою і рейтингом
Паніотто пояснив, що є велика різниця між просто оцінкою ставлення українців до різних партій чи особистостей і рейтингом.
Тому що рейтинг – це оцінка, яка є співвідносною,
– наголосив він.
Адже, додав гендиректор КМІС, невідомо, яким буде виборчий список. Якщо, зокрема, у ньому буде Зеленський, Арестович та ще декілька людей із команди чинного президента – це буде один рейтинг. Якщо, наприклад, без Арестовича – рейтинг стане іншим.
Інші опитування: що відомо
- Абсолютна більшість українців впевнена, що наша держава переможе у великій війні проти росії. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення американського Центру аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI).
- Майже всі українці категорично проти того, щоб дозволити Росії окупувати нові землі. Лише близько 10% громадян готові до територіальних поступок заради "миру".
- З початку повномасштабної війни настрої значної частини українців змінилися. Станом на кінець червня майже 80% населення почали більше говорити українською мовою.
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