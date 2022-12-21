Україна перемогла у Києві, Харкові, Херсоні: головне з пресконференції Байдена і Зеленського

Володимир Зеленський та Джо Байден провели пресконференцію за підсумками переговорів у Білому домі. Американський лідер запевнив у непохитній підтримці України.

Президент США запевнив, що Вашингтон підтримуватиме Україну в 2023 році. 24 канал зібрав для вас головні тези з пресконференції президентів України й США.

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Україна надихає світ

Джо Байден наголосив, що вже понад 300 днів в Україні триває жорстока війна, яку розв'язала Росія. І протягом усього цього часу український народ демонструє свою силу та незламність, що надихає увесь світ.

Хочу сказати усьому народу України: ви продемонстрували свою рішучість та стійкість перед імперіалістичними амбіціями країни, яка вважала, що може вас завоювати. Їм це не вдалося,

– наголосив Байден.

Президент США також відзначив, що від початку вторгнення американський народ без жодних сумнів став почав підтримувати Україну в боротьбі за її свободу. Байден запевнив, що підтримка не зменшуватися.

Американський лідер підкреслив – зараз в Україні не просто війна. Дії Росії є агресією проти світової демократії. Байден запевнив, що США та союзники підтримуватимуть нашу державу у наступному році.

Окремо Джо Байден наголосив, що Україна перемогла у битвах за Київ, Харків та Херсон.

Україна отримає ЗРК Patriot

Обидва президенти підтвердили, що Україна отримає ЗРК Patriot, які суттєво посилять українську ППО. Крім того, Очільник Білого дому наголосив на тому, що Вашингтон проводитиме навчання українських спеціалістів.

Джо Байден також підкреслив, що Росія використовує зиму як зброю проти українського народу. Президент США назвав такі дії росіян злочином.

Разом ми будемо і далі підтримувати вогонь демократії і це світло переможе темряву. Дякую, пане Зеленський, ми разом із вами,

– наголосив Байден.

США захищають світову демократію

Володимир Зеленський подякував США та особисто президенту Байдену за всю допомогу та підтримку, надану нашій державі. А також український президент відзначив зусилля американського лідера у створення міжнародної коаліції, яка робить все для відновлення світового правопорядку, який порушує Росія.

Президент України відзначив, що відносини Києва та Вашингтона за цей рік вийшли на зовсім новий рівень – рівень партнерства та реального союзництва. Володимир Зеленський також наголосив, що головною темою усіх сьогоднішніх переговорів та зустрічей, зокрема і з Байденом, була підтримка нашої держави у 2023 році.

Також Зеленський розповів, що під час переговорів з Байденом обговорювали координацію стратегічних кроків України та США, санкційний та політичний тиск на Росію та формулу миру.

Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці. Не хочу говорити детально, але я за це дуже вдячний,

– наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що попри зміни у Конгресі після виборів, двопартійна підтримка України не ослабне.

Пресконференція Зеленського та Байдена: дивіться відео