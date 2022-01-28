Зеленський і Байден начебто посперечалися про загрозу нападу Росії: в ОП заперечують

Американські ЗМІ повідомили, що розмова президента Зеленського та глави Білого дому начебто пройшла "не так добре, як хотілось би". Проте і в Білому домі, і в Офісі Президента інформацію від джерел спростовують.

Інформацію про нібито складну розмову між главами держави CNN повідомляє зі слів високопоставленого українського чиновника. Він зазначив, що розбіжності стосувались "рівнів ризику щодо російської атаки".

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Байден попередив Зеленського про неминуче вторгнення, – ЗМІ

Джерело в Україні запевнило ЗМІ, що Байден сказав Зеленському, що вторгнення – практично неминуче. Трапиться воно найімовірніше у лютому – коли замерзне земля. Український президент вважає, що загроза, справді є "небезпечною, проте неоднозначною". Він не впевнений, що напад відбудеться.

Ба більше, старший кореспондент CNN Александр Марквардт написав у твітері, що Байден начебто сказав, що Росія має намір окупувати Київ.

За словами цього чиновника, Київ може бути "розграбований", російські війська можуть спробувати його окупувати, "готуватися до удару",

– написав Марквардт.

У Білому домі цю інформацію спростовують

У Білому домі спростували інформацію. В адміністрації Байдена наголосили, що американський президент повідомив Зеленському, що неминуче вторгнення є очевидною можливістю.

Президент Байден сказав, що існує велика ймовірність того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому. Він сказав це публічно, і ми попереджали про це протягом місяців. Повідомлення про щось більше або відмінне від цього є абсолютно неправдивими,

– зазначила речниця Ради нацбезпеки Емілі Хорн.

Хорн повідомила, що розмова тривала 1 годину 20 хвилин. Вона зазначила, що діалог був серйозним, проте і продуктивним. Байден запевнив Зеленського, що Вашингтон налаштований на рішучу відповідь, якщо Росія вторгнеться в Україну. Також президент США наголосив про додаткову макрофінансову підтримку у випадку ескалації.

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Як відреагували в Офісі Президента

Речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров також заперечив ту інформацію, яка начебто надійшла від офіційного українського чиновника. Він наголосив, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта – домисли та спекуляції. В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані,

– написав Никифоров.

Як коментують ситуацію журналісти

За словами журналіста "Голосу Америки" Остапа Яриша, новина CNN моментально розлетілась США.

Здавалося б, є заперечення обох сторін розмови. Але у CNN не зняли новини, навпаки – детально пояснили її у своєму телеефірі з цитуванням слів того ж співрозмовника в ОП. Щоправда, таки додали позицію Білого дому та Офісу Президента, і згадали, що в обох адміністраціях повідомлення джерел CNN відкидають,

– написав Яриш.

Після цього, наголосив журналіст, в американців виникло багато питань. Вони швидко вивели у тренди твітера хештег #ReleaseTheTranscript із закликами до Білого дому оприлюднити повний зміст розмови президентів. Яриш вважає, що випадок цікавий з точки зору медіа та цитування анонімних джерел.

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Про що говорили Байден та Зеленський 27 січня:

США, союзники й партнери готові рішуче відповісти на подальше вторгнення Росії в Україну, якщо таке станеться, і підтримують суверенітет України.

США за 2021 рік дали Україні понад пів мільярда доларів.

Вашингтон тепер вивчає можливість надати додаткову підтримку економіці України.

Попри від’їзд родин співробітників посольства США у Києві, дипустанова повністю функціонує.

Дивіться сюжет про розмову Байдена та Зеленського: