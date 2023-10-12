"Не може допустити": чому Зеленський особисто відвідав Брюссель

У Брюсселі 11 жовтня провели чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Туди особисто приїхав і президент України. Та корективи щодо його візиту внесла війна ХАМАС з Ізраїлем.

Про це 24 Каналу заявив голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк, зауваживши, що глава держави не може допустити, аби увага до України послабла. Зазначимо, що Володимир Зеленський уперше взяв участь у "Рамштайні" офлайн.

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"Президент України не може допустити, аби Україна на тлі палестинсько-ізраїльського конфлікту послабла і було менше уваги приділено допомозі Україні", – наголосив Романюк.

Ще одне стратегічне питання – коректування плану ведення війни через зиму. Тому треба було узгодити план дій на майбутнє.

Те, що необхідно Україні, ЗСУ вже сьогодні, завтра і щонайменше до нового року щодо поставок озброєння, на яке сподівається Україна,

– сказав член Атлантичної ради.

Країни НАТО виділяють Україні нову допомогу. Особлива увага – на засоби ППО та ракети. Голова ГО "Україна в НАТО" зазначив, що Володимир Зеленський на "Рамштайні" мусив обговорити ту допомогу, яку надаватимуть українській державі. Усе, аби скорегувати ведення війни взимку, отримати рекомендації, підтримку та найголовніше – зброю, яка необхідна Україні.

"Він хотів особисто поговорити, щоби не втрачали інтерес до України, щоби це не було рутинне чергове якесь проміжне засідання, а було визначальним для України й допоміжним", – зазначив член Атлантичної ради.

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