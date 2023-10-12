"Не може допустити": чому Зеленський особисто відвідав Брюссель
У Брюсселі 11 жовтня провели чергову зустріч у форматі "Рамштайн". Туди особисто приїхав і президент України. Та корективи щодо його візиту внесла війна ХАМАС з Ізраїлем.
Про це 24 Каналу заявив голова ГО "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк, зауваживши, що глава держави не може допустити, аби увага до України послабла. Зазначимо, що Володимир Зеленський уперше взяв участь у "Рамштайні" офлайн.
До теми Україна приєднається до НАТО, – Столтенберг заявив, що усі члени Альянсу дали на це згоду
"Президент України не може допустити, аби Україна на тлі палестинсько-ізраїльського конфлікту послабла і було менше уваги приділено допомозі Україні", – наголосив Романюк.
Ще одне стратегічне питання – коректування плану ведення війни через зиму. Тому треба було узгодити план дій на майбутнє.
Те, що необхідно Україні, ЗСУ вже сьогодні, завтра і щонайменше до нового року щодо поставок озброєння, на яке сподівається Україна,
– сказав член Атлантичної ради.
Країни НАТО виділяють Україні нову допомогу. Особлива увага – на засоби ППО та ракети. Голова ГО "Україна в НАТО" зазначив, що Володимир Зеленський на "Рамштайні" мусив обговорити ту допомогу, яку надаватимуть українській державі. Усе, аби скорегувати ведення війни взимку, отримати рекомендації, підтримку та найголовніше – зброю, яка необхідна Україні.
"Він хотів особисто поговорити, щоби не втрачали інтерес до України, щоби це не було рутинне чергове якесь проміжне засідання, а було визначальним для України й допоміжним", – зазначив член Атлантичної ради.
Чому президент України особисто приїхав на "Рамштайн": дивіться відео
Зустріч "Рамштайн": головне
- У Брюсселі пройшло 16-те засідання у форматі "Рамштайн". Його відвідав президент України. Також там провели засідання Ради Україна – НАТО. Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що присутність глави держави стала сигналом для партнерів напередодні зими.
- За словами очільника оборонного відомства, Україна запропонувала створити коаліцію з розвитку оборонних індустрій у межах коаліцій, які вже є. Українська держава хоче залучити міжнародні оборонні компанії та корпорації, аби ті відкривали виробництва в Україні.
- Загалом українська держава 11 жовтня отримала військової допомоги майже на пів мільярда доларів. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс посилить підтримку. Усе, щоби Україна вистояла та пережила зиму, а українські військові продовжили рухатися вперед на фронті. Володимир Зеленський подякував усім партнерам за допомогу.