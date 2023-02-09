Зеленський вже приїхав на переговори з європейськими лідерами: вони будуть непублічними

В обід 9 лютого Володимир Зеленський приїхав на переговори з європейськими лідерами. Вони будуть непублічними, політикам навіть доведеться здати телефони.

Володимир Зеленський у четвер 9 лютого прибув на саміт у Брюсселі, на якому розглянуть подальшу допомогу ЄС для України.

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Зеленський прибув на закриту зустріч з лідерами ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель опублікував фото – на ньому Володимир Зеленський, глава Євроради та глави держав та урядів країн ЄС.

Переговори із Зеленським будуть непублічними. Політикам навіть доручили здати свої телефони. Відомо, що під час перемовин говоритимуть про постачання Україні далекобійної зброї та винищувачів. Також політики обговорять майбутнє України в Євросоюзі та українську формулу миру.

Плече до плеча, ближче, ніж будь-коли, наше майбутнє разом,

– написав Шарль Мішель у своєму твітері.

Зеленський прибув на перемовини з лідерами ЄС: Фото з твітера Шарля Мішеля

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