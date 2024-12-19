Пресконференція Зеленського зібрала абсолютний аншлаг: ексклюзивний репортаж із Брюсселю

Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію у столиці Бельгії – Брюсселі. Упродовж останніх декількох днів там відбувається низка заходів, самітів і перебувають практично всі лідери Європейського Союзу.

Пресконференція Володимира Зеленського була дуже насиченою та багатою на заяви. Про це розповіла головна редакторка сайту 24 Каналу Анастасія Зазуляк, зауваживши, що до виступу нашого президента була звернена особлива увага.

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Як пройшла пресконференція Зеленського

"Тут було дуже багато лідерів, відбувається чимало заходів, але саме пресконференція нашого президента Володимира Зеленського зібрала аншлаг, була повна зала людей", – розповіла Анастасія Зазуляк.

Прозвучало дуже багато запитань як від українських, так і від іноземних журналістів. Загалом візит Зеленського до Брюсселю був дуже насичений на візити. Вдень 18 грудня він зустрічався Генсеком НАТО Марком Рютте, а також президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони говорили про посилення нашої протиповітряної оборони, а також зачепили дуже важливу тему – миротворчий контингент.

Під час сьогоднішньої пресконференції Зеленський говорив про те, що потрібно Україні для того, аби пришвидшити перемогу. Найважливіше, що зазначив президент, – гарантії безпеки, а також сильна позиція України, щоб розпочати переговорний процес,

– додала Анастасія Зазуляк.

Володимир Зеленський також намагався відповісти на питання, що означає позиція сили. Першою складовою він назвав стабільний фронт і додав, що це дуже непросто. Він передбачає повне знищення російської армії та її неможливість просуватися вперед.

Другим пунктом назвав обіцяну партнерами підготовку, оснащення і злагодження нових бригад. За словами Зеленського, зараз воно відбувається не так, як Україна домовлялася, тому ми очікуємо на ще більшу фінансову підтримку. Крім того, він відзначив допомогу "Великої сімки", яка забезпечить стабільність.

Українська делегація мала змогу поспілкуватися з високопоставленими представниками Європейського Союзу. Наші партнери запевнили Україну в підтримці. Вони обіцяли продовжувати працювати над тим, щоб втілити в життя список потреб, який озвучив український лідер.

Ключові заяви Зеленського

Можна акцентувати на кількох важливих заявах, які озвучив президент. Зокрема він згадав про прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Згадавши про його так звані "миротворчі ініціативи", Зеленський не стримав емоцій. Він наголосив, що Орбана ніхто не уповноважував вести переговори від імені України, а його поведінка більше нагадує політичний піар.

Володимир Зеленський також згадував про президента Дональда Трампа. Він назвав його "міцною людиною" і додав, що хотів би, щоб він був на нашому боці. Ймовірно, попереду буде ще багато зустрічей, перемовин.

Важлива заява прозвучала стосовно цинічної пропозиції Владіміра Путіна, який запропонував провести "експеримент". За його словами західні країни й наша влада мають обрати місце, куди росіяни запустять "Орешник", щоб так випробувати системи ППО,

– розповіла Анастасія Зазуляк.

Президент назвав такі слова диктатора цинічними й наголосив, що вони не мають нічого спільного з адекватністю. Зеленський говорив доволі емоційно. Він назвав Путіна "відморозком" та неадекватною людиною.

Отже, зустрічі у Брюсселі продовжуються, а день був дуже насичений. Сам Володимир Зеленський назвав його "одним великим днем, який не закінчується".