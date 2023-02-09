Жорсткі заходи безпеки та як українці підтримали Зеленського: ексклюзивний репортаж із Брюсселя

Президент України Володимир Зеленський зранку 9 лютого прибув до Брюсселя. У столиці Євросоюзу одразу ж посилили заходи безпеки, перекривши рух на усій ділянці до Європарламенту.

Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко розповіла про те, як українці в Брюсселі підтримали Володимира Зеленського під час його візиту.

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Заходи безпеки значно посилили

Саме у будівлі Європарламенту і виступав український лідер. Володимир Зеленський подякував країнам ЄС за підтримку та увагу до України і наголосив, що наразі триває боротьба за Європу.

Відомо, що правоохоронці Брюсселю перейшли у посилений режим роботи. Вони перекрили територію довкола Європарламенту, встановивши їжаки та натягнувши колючий дріт. Також небо патрулювали вертоліт та дрони.

У Брюсселі перекрили рух на усій ділянці до Європарламенту / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Як українці підтримують Зеленського у Брюсселі

Українська діаспора, а також тимчасові переселенці, яких Росія вигнала зі своїх домівок, влаштували акцію на підтримку українського президента. Мета учасників – привернути увагу світової спільноти до війни в Україні і зробити так, аби "навіть найглухіший почув, а найсліпіший побачив що таке Росія".



Українці у Брюсселі / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу



Українці хочуть привернути увагу світу до війни / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу



Люди зібралися, аби підтримати Зеленського / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу

Активістка Лариса Дощак зазначила, що вона та інші українці зібралися на акцію, аби підтримати свого президента.

Ми хвилюємося за нашу країну, за наших хлопців, які воюють. Ми як можемо їм звідси допомагаємо. У мене є така надія, що сьогодні Зеленському вдасться домовитись про важку зброю. Я сподіваюсь, що йому все вдасться,

– наголосила вона.

Член ради директорів Promote Ukraine Василь Кушмунс також висловив сподівання, що українському лідеру вдасться домовитися про допомогу для України. Інші учасники акції зазначили, що Володимиру Зеленському навіть не потрібна додаткова підтримка сьогодні, адже він і так дуже мотивована людина.

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Українці підтримують Зеленського у Брюсселі / Фото Софії Назаренко для 24 Каналу

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