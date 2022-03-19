Зеленський дав Героя України захисникам Маріуполя

Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом військовим, які керують силами, що захищають Маріуполь. Мовиться про Володимира Баранюка та Дениса Прокопенка.

Про це глава держави повідомив під час звернення до нації у ніч на 19 березня, пише 24 канал.

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За мужність, ефективні дії з відбиття атак ворога та захист міста-героя Маріуполя Володимир Зеленський вирішив присвоїти звання Героя України:

полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу, командиру 36-ї окремої бригади морської піхоти;

майору Прокопенку Денису Геннадійовичу, командиру окремого загону спецпризначення "Азов".

Президент також висловив вдячність кожному оборонцю героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України.

Зеленський дав героя України двом військовим: дивіться відео