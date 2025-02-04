Пірс Морган після скандального інтерв’ю з Карлсоном анонсував розмову із Зеленським

Після скандального інтерв'ю з Такером Карлсоном, яке прославилося рядом проросійських заяв, Пірс Морган взяв інтерв'ю у Володимира Зеленського. Британський журналіст опублікував перші кадри і анонсував дату трансляції.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Пірса Моргана у соцмережі Х.

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Пірс Морган взяв інтерв'ю у Зеленського

Пірс Морган зазначив, що його 90-хвилинне інтерв'ю з президентом Володимиром Зеленським було "напрочуд відвертим, показовим і новинним".

Британський журналіст анонсував, що розмова вийде на його ютуб-каналі ввечері 4 лютого. "Ви не захочете це пропустити", – вказав він.

Пірс Морган поговорив з Зеленським / фото британського журналіста

До слова, під час інтерв'ю Моргана з американським колегою Такером Карлсоном пролунало безліч проросійських заяв. За словами Такера, український президент продав свою державу і перетворився на "лакея Заходу". Він назвав Україну джерелом зла та божевілля, а також переконував, що Зеленський нібито вбиває своїх ворогів.

Пірс Морган, своєю чергою, у тому таки інтерв'ю висловив переконання, що Росія збереже за собою більшу частину зайнятих земель "на території колишньої України". Британець переконаний, що Трамп зможе досягти угоди і сподівається, що її буде укладено "найближчим часом".