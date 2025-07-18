Зеленський дав термінове доручення Шмигалю на новій посаді: про що мовиться
- Президент Зеленський доручив новому міністру оборони Денису Шмигалю терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні Силам оборони України, і не тільки.
Шмигаль готує представлення програми роботи міністерства з ключовими пріоритетами.
Новий міністр оборони Денис Шмигаль доповів президенту. Зеленський навів деталі розмови з ним.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського.
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Яке доручення дав Зеленський Шмигалю?
За словами Зеленського, триває аудит домовленостей, які потребують пришвидшеного контрактування. Мова про дрони й особливо дрони-перехоплювачі.
Доручив терміново укласти всі відповідні контракти щодо дронів, які потрібні нашим Силам оборони України. Також обговорили забезпечення дипстрайків – частоту наших ударів, пріоритетні завдання. Вдячний усім залученим підрозділам за влучність,
– написав лідер держави.
На 21 липня Шмигаль готує представлення конкретної програми роботи міністерства. Мають бути представлені ключові пріоритети:
- короткострокові будуть реалізовані наступними тижнями;
- середньострокові – за наступні шість місяців.
До слова, 21 липня відбудеться засідання "Рамштайну". Головуватимуть Велика Британія та Німеччина, але представник США Піт Гегсет усе ж буде.