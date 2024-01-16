Зеленський у Давосі зустрівся з Єнсом Столтенбергом: про що говорили

Президент України прибув на Всесвітній економічний форум у місті Давосі, що у Швейцарії. Володимир Зеленський, зокрема, зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Вранці у вівторок, 16 січня, стало відомо про прибуття Зеленського у Давос та зустріч з генсеком Альянсу. Зазначимо, що раніше про цю поїздку писали авторитетні ЗМІ. Отже, чутки підтвердились.

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Про що Зеленський говорив зі Столтенбергом

Український лідер констатував, що обговорив генсеком Північноатлантичного альянсу багато важливих питань:

ситуація на полі бою, оборонні потреби нашої держави;

подальше посилення української системи ППО;

підготовка саміту НАТО у Вашингтоні;

робота з партнерами над безпековими угодами в межах декларації G7, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Дякую за стійку підтримку нашої держави в захисті від російського вторгнення,

– йдеться у повідомленні Зеленського.

Зеленський і Столтенберг у Давосі у Швейцарії: дивіться відео з телеграм-каналу президента

Ще у понеділок, 15 січня, в Офісі Президента повідомили про прибуття Зеленського у Швейцарію . За цей час глава нашої держави уже встиг зустрітися з очільником Національної ради Федеральних зборів Швейцарії, головою Ради кантонів та головами партій і фракцій Федеральних зборів. Головна тема для діалогів – підтримка України та формули миру.

Варто сказати, що у рамках цього закордонного візиту нашого президента важливу заяву зробила очільниця Швейцарії. Віола Амгерд запевнила, що її країна готова була б організувати безпекову конференцію.

"Ми домовилися, що ми поглиблено будемо займатися цим питанням, щоб процес миру був успішний", – наголосила посадовиця.

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Промова на Економічному форумі