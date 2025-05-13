Зеленський допустив зустріч переговорних груп України та Росії

Головний результат, на який очікує Україна від переговорів у Стамбулі – безумовне припинення вогню. Його не може гарантувати жодна людина з Росії, окрім Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг президента України Володимира Зеленського 13 травня. Зважаючи на досвід взаємодії з Росії, стає зрозуміло, що лише диктатор Путін може гарантувати припинення вогню з боку Росії.

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Чи можуть бути перемовини на нижчому рівні

Як наголосив Зеленський, Росія дала сигнал щодо прямих переговорів. Сполучені Штати підтримали ідею таких переговорів на рівні лідерів. Україна також готова до прямих перемовин на рівні лідерів. Нашій державі підтримує будь-які шляхи до закінчення війни.

Тепер усе залежить від Путіна. Але реакції від нього досі немає. Якщо він боїться зустрітися, то в диктатора є інший шлях, який він може обрати.

Путін дійсно може сказати, що вже не хоче зустрічатися. Мільярд причин може бути. Тоді хотів. Потім зрозумів, що я готовий. Тепер вже не хоче. Але, якщо він зробить крок і скаже, що готовий до припинення вогню, тоді це відкриє шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни. Тоді переговорні групи зможуть зустрічатися. Шлях буде відкрито,

– сказав Зеленський.

Додамо, Дональд Трамп розглядає приїзд на переговори до Туреччини. Там будуть високопосадовці з його команди. Але візит Трампа залежить від одного фактору. Ситуація динамічно розвивається.