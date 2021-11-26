Порушення законодавства, – Зеленський дорікнув журналістам, що використали дрони над його дачею

Володимир Зеленський заявив, що, як президент України, має повне право проживати на державних дачах. Зокрема він пояснив ситуацію з об'єктом "Синьогора" у селищі Гута на Прикарпатті.

Про це глава держави повідомив під час пресконференції, яка відбулася у п'ятницю, 26 листопада.

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Дорікнув журналістам за дрони

Володимир Зеленський зазначив, що, як президент, має повне право проживати на державних дачах.

Але щоб я не зробив, ви все одно будете до мене приїжджати. І будете запускати дрони і, до речі, об'єкт "Синьогора" – це захищений об'єкт, ви прекрасно знали, що використовуєте їх завжди, і цього разу знову їх використовували. Незважаючи на те, що це порушення законодавства України,

– сказав він.

Розслідування про святкування ювілею Єрмака

Журналісти видання "Українська правда" опублікували розслідування про святкування 50-річчя Єрмака. Там мовилось, нібито політик відзначив ювілей на президентській дачі в Гуті.

За даними розслідування, 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, що стосується групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського. Водночас офіційної інформації про те, були на борту Зеленський і Єрмак, чи ні – нема. Святкування нібито тривало 4 дні.

Андрій Єрмак заявив, що дня народження не святкував взагалі та у Карпатах він не був.

Питання главі держави стосовно нещодавно оприлюдненого матеріалу про святкування 50-річчя Андрія Єрмака поставив журналіст-розслідувач Михайло Ткач.

Пресконференція Зеленського журналістам: дивіться відео