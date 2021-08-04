Зеленський доручив МВС і СБУ гарантувати безпеку білорусам, які приїздять в Україну

Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ забезпечити захист для громадян Білорусі, які прибули в Україну впродовж останнього року. Особливо тим, кому можуть загрожувати злочинні посягання у зв'язку з їхньою політичною або громадською діяльністю.

Про відповідне доручення глави держави українським правоохоронцям інформує Офіс Президента.

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Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців у зв'язку зі своєю публічною політичною позицією, має отримати спеціальний і надійний захист,

– зазначив президент.

СБУ та МВС повинні відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей.

Зеленський додав, що наразі є визначений перелік громадян Білорусі, щодо яких уже почали здійснювати заходи з оцінки ризиків, а також супроводу цих людей в Україні та їхньої охорони.

Таке рішення ухвалили через інформацію про можливі загрози для низки білоруських активістів, а також трагічну загибель Віталія Шишова.

В ОП також наголосили, що президент очікує всебічного розслідування всіх обставин загибелі білоруського активіста, швидкої та повної перевірки інформації, а також інформування суспільства поліцією щодо прогресу слідчих у справі.

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