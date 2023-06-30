Зеленський наказав Залужному та Наєву посилити кордон з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський наказав головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу ОК Півночі Сергію Наєву посилити кордон із Білоруссю.

Відповідне доручення президент зробив сьогодні, 30 червня, під час Ставки. Розповідаємо деталі та інші рішення, які обговорювало керівництво.

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Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського, Наєва. Ситуація на полі бою, рух уперед. Посилення наших операцій додатковими артсистемами та снарядами,

– повідомив Зеленський.

Він заявив, що щодо обстановки в Білорусі окремо доповідали представники Головного управління розвідки Міноборони, Служби зовнішньої розвідки, Служби безпеки та Держприкордонслужби.

За його словами, ситуацію "тримають на постійному контролі".

Чи можливе вторгнення вагнерівців з Білорусі

Раніше Наєв заявляв, що можливий напад терористів ПВК "Вагнера" на Україну з території Білорусі став би "самогубством".

За його словами, ситуація залишається стабільною та контрольованою. Українські військові не фіксують стягування техніки та живої сили росіян, а самі продовжують нарощувати оборону.

29 червня Наєв закликав жителів прикордонних районів Сумської області евакуюватися, оскільки окупанти постійно ведуть обстріли.

. Після заколоту Пригожина і угоди з Лукашенко у Кремлі вирішили закрити кримінальну справу проти ватажка, якщо він "піде до Білорусі". Також, мовляв, за цієї умови"вагнерівців" за спробу заколоту влада не переслідуватиме.