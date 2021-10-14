Зеленський доручив повністю виплатити заборгованість українським військовим

14 жовтня 2021 , 12:18
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Джерело:

Офіс Президента

Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів вжити заходів, аби повністю виплатити грошове забезпечення військовим Збройних сил України. Окрім цього, для них передбачили одноразову премію з нагоди Дня захисників та захисниць.

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи із забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни".

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Військовим обіцяють виплатити всю заборгованість

Глава держави поставив завдання уряду невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України,
– йдеться у повідомленні.

Крім того, військовим обіцяють одноразову премію з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Інші завдання уряду від президента

  • Кабмін повинен внести до 31 грудня 2021 року на розгляд Верховної Ради законопроєкт, спрямований на удосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців. Для цього мають врахувати найкращий досвід провідних іноземних держав.
  • Уряд має щоквартально інформувати про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.
  • Спільно з обласними держадміністраціями та КМДА Кабмін має забезпечити створення до кінця 2023 року в кожній області регіональних центрів медичного забезпечення, психологічної реабілітації військовослужбовців та ветеранів війни.
Зверніть увагу! Зеленський вже привітав зі святом захисників та захисниць України. Він подякував тим, хто щодня здійснює подвиг, обороняючи Україну від російського агресора.
Автор: Наталія Пристанська