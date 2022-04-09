Зеленський і Джонсон пройшлися центром Києва та вшанували Героїв Небесної Сотні
Джерело:Офіс Президента
У суботу 9 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон навідався до Києва. Він разом з президентом України Володимиром Зеленським прогулявся центром міста.
Джонсон і Зеленський пройшлися Хрещатиком, Майданом Незалежності, Алеєю Героїв Небесної Сотні. Володимир Зеленський показав гостю меморіал полеглим героям.
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Перехожа подарувала політикам керамічних півників
Під час прогулянки до Президента та очільника уряду Великої Британії підійшла жінка та подарувала керамічних півників.
Київ поки малолюдний та з частими повітряними тривогами. Але такий же красивий і вже без боїв у передмісті,
– розповів Володимир Зеленський у своєму телеграм каналі.
До слова, такий самий півник, автором якого є Прокоп Бідасюк, стояв на тій легендарній кухонній шафці, яка вціліла у зруйнованій окупантами багатоповерхівці в Бородянці.
Фото цієї шафки з півником стало справжнім символом стійкості українського народу.
Тим часом президент Володимир Зеленський вкотре подякував Джонсону за підтримку.
На жаль, наші герої і далі щодня гинуть на фронті в боротьбі з російськими окупантами, але з допомогою наших вірних друзів, як Велика Британія, ми щодня стаємо ближчими до перемоги. Дякую Борису Джонсону за візит та підтримку України. Переможемо, іншого шляху в нас немає!,
– сказав він.
Зеленський та Джонсон пройшлись центром Києва: дивіться відео