Зеленський та Ердоган вийшли на пресконференцію: відео

Зустріч Володимира Зеленського та президента Туреччини Реджепа Ердогана тривала приблизно 3 години. Згодом лідери 2 країн вийшли на спільну пресконференцію.

Однією з ключових тем розмови між Зеленським та Ердоганом стало загострення ситуації на Донбасі, а також –окупація Криму. Ердоган вкотре підтвердив, що Туреччина підтримує суверенітет та територіальну цілісність України.

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Пресконференція Зеленського та Ердогана: дивіться відео