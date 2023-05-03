Формується коаліція для вступу України в НАТО, – політолог про візит Зеленського у Фінляндію

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Фінляндії, яка нещодавно стала членом НАТО. Цей візит є спробою сформувати коаліцію держав, які підтримують вступ України в НАТО.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, Україна має вивчити досвід Фінляндії та Швеції на шляху до членства в НАТО.

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Україна заручилась підтримкою країн Північної Європи

За його словами, зараз важливо розширювати коло країн, які підтримують вступ України до НАТО. Те, що Зеленський вирішив поспілкуватись та заручитись підтримкою країн Північної Європи – дуже хороший знак. Ці країни активно допомагають нам з початку повномасштабного вторгнення.

Опісля планується візит до Німеччини, яка відіграє важливу роль у Європейському союзі та не останню роль в НАТО. Саме ця країна у 2008 році заблокувала Україні членство в НАТО.

Володимир Фесенко про візит Зеленського у Фінляндію: дивитись відео

"Я думаю, що зараз формується коаліція для вступу України в НАТО. Напрацьовується конкретика щодо реальних перспектив вступу і погодження усіх країн-членів вже на найближчому саміті, який відбудеться у Вільнюсі", – заявив Фесенко.

Нам цікавий досвід Фінляндії та Швеції

Він також прокоментував слова Зеленського про те, що Україна прагне стати 33 членом НАТО. Фінляндія нещадно приєдналась до Північноатлантичного альянсу та є 31 країною-членом. Швеція також, найімовірніше, стане 32 країною-членом НАТО після того, як завершаться вибори в Туреччині. Україна має усі шанси бути наступною.

"Ми на це дуже сподіваємось і багато робимо для цього. Не секрет, що є кілька країн в НАТО, які є противниками нашого членства. Це – Угорщина, яка буде вставляти нам палиці в колеса. Потрібно вибудовувати певну тактику, як протистояти цим спробам Угорщини. І для цього можна використати досвід Фінляндії та Швеції. Вони також стикнулись з опором збоку Угорщини та Туреччини", – додав Фесенко.

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