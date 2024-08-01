Багато змінилося, – в ОП сказали, які відносини у Зеленського та Камали Гарріс

Видання The Times пише, що між президентом України Володимиром Зеленським та кандидаткою у президенти США Камалою Гарріс буцім "прохолодні відносини". Начебто вона причетна до відхилення ідеї про превентивні санкції проти Москви, які запропонував Київ за кілька днів до 24 лютого 2022 року.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк пояснив 24 Каналу, що з початком повномасштабного вторгнення усі відносини, які мала Україна, були переформатовані та "обнулені" на конструктивному рівні. Відтак Зеленський з Гарріс за цей період зустрічався понад шість разів.

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Якою є позиція Гарріс щодо України

Михайло Подоляк наголосив, що чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс займає абсолютно проукраїнську, максимально позитивно-радикальну позицію щодо війни, яку веде Росія, та допомоги, яка потрібна Україні. Кандидатка у президенти має конструктивну позицію.

"Після повномасштабного вторгнення багато чого фундаментально змінилось. По-перше, зросла суб'єктність України. По-друге, представники політичних еліт Заходу, зокрема США, переосмислили, що таке сучасна Росія, що загалом відбувається у Східній Європі та до яких ризиків призведе війна, якщо її неправильно фіналізувати. Тож я навпаки очікую максимально лояльного ставлення від імовірного кандидата Демократичної партії", – додав він.

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Що розуміє Гарріс щодо російсько-української війни

На думку Подоляка, практично усі пасіонарні представники американської політичної еліти, незалежно від табору, зокрема Гарріс, чітко розуміють 3 речі щодо російсько-української війни.

По-перше, Росія не є адекватною країною. Однак, це не говорить про те, що американці готові ухвалити максимально жорсткі та радикальні рішення тут і зараз. За останні 30 років, після розпаду СРСР, світ дещо інакше був сконструйований. Всі вважали, що не буде глобальних загроз схожих на ті, які колись генерував Радянський Союз. Не прогнозувалися війни такого масштабу як в Україні, тим паче на Європейському континенті.

Відтак еліти були сконцентровані на співпраці та бізнесі, зокрема корумпованому, оскільки лише через це Росія і працює. Всі очікували, що війни можуть бути лише невеликого експедиційного характеру. Ніхто не чекав, що Москва поверне світ у середину ХХ століття. Тому розуміють, що Росія не зіставна з часом, у якому сьогодні перебуваємо. Країна-агресорка завжди витрачатиме кошти на створення загроз для глобального політичного простору, а не для реалізації якихось технологічних викликів.

По-друге, з російською політичною елітою неможливо домовитися, адже вони не вважають потрібним дотримуватися юридичних чи фактичних домовленостей. Можна вдати, що були проведені якісь переговори, з'явилися начебто домовленості, але Росія їх гарантовано порушить. Потім ще й спробує довести, що це інші мають платити, за те, що вона чогось не дотримується та порушує.

По-третє, це очевидна підтримка України з урахуванням того, наскільки зросла її суб'єктність. Цю суб'єктність довела сама ж Україна на полі бою. То, чого сьогодні очікувати? Не хочу ображати інші країни, але сьогодні Україна чи не єдина країна, яка вміє захищати і територію, і свої правила життя, і свої цінності у такій масштабній війні. Це підсвідомо всі сприймають як прояв величезного потенціалу української нації,

– констатував радник голови ОПУ.